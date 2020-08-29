新黨內部紛爭持續，繼王炳忠等青年軍公開在網上拍影片宣稱黨內有理念派與選舉派之爭，質疑選舉派不談中國人認同後，榮譽黨主席郁慕明也出面力挺王炳忠等人，不滿新黨有人走回頭路喊「反共」、「三民主義統一中國」口號。

郁慕明表示，不諱言新黨有人想切割他和王炳忠等人，並走歷史回頭路重喊「反共」、「三民主義統一中國」的過時口號。

郁慕明說，相信不會是現任黨主席吳成典要切割他們，但他必須把話說清楚：他和楊世光、王炳忠是一家的，他們這家人就是驕傲的中國人，永遠為反獨促統、國家統一、民族復興而奮鬥！他們不會改變，也希望吳成典領導的新黨新班子也能堅持住，讓中國強大起來，不要向當前台灣瀰漫的歷史逆流屈服！

郁慕明還指出，楊世光所說新黨全委會裡有人提到「共匪」二字確實不假，會議當中一位張顧問提出，外界不少人將發言人王炳忠說成「共匪」，他也覺得「冤枉、不公平」，但這恐怕會影響新黨在台灣的選票，所以要大家考慮。因此，可以理解為會議當中的表達，並非是新黨把中共當「共匪」，而是有人擔憂「外界把新黨當共匪」。

但是郁慕明強調，在會議之前及會議之後，這種所謂「怕被當共匪」、「怕被講親共」的聲音，根本不是什麼「外界觀感」，而是新黨自己內部有人就是反共。新黨內部的確有路線之爭，而且重點還不在什麼「理念派」與「選舉派」之爭，而是「理念」本身就出現分歧，那就是一批人口口聲聲新時代、新方向，卻仍困守在舊時代的思維，然後趁著新主席上任，產生新的秘書長及領導班子，就開始要求和郁慕明、王炳忠等人切割，想以「新時代」之名改變新黨多年來奮鬥的大方向！

郁慕明認為吳成典應該還是想維持他過去主導的大方向，但這些人要求切割他們，又喊出「三民主義統一中國」的舊口號。現在還喊「三民主義統一中國」，台灣有「民族主義」嗎？不就剩他們幾個在強調民族復興？所謂台灣有「民權主義」，這種民粹當道、網軍亂政、黑金宰制、譁眾取寵的「民主」還有臉拿出來吹嗎？至於本來還可以提一提的「民生主義」，隨著內鬥內耗、閉關鎖島、反中仇中的摧殘，過去經濟奇蹟的歲月早就一去不回頭！

郁慕明表示他和楊世光、王炳忠他們幾位年輕人都是理念派，他也願意和黨內其他不同理念者公開辯論。至於選舉派和理念派本不矛盾，如果堅持的是明確的統一理念，自然就應該在選舉中爭取認同統一的選民，進一步也去教育原本對統一不夠認識的選民認同統一，否則就只是把選舉當職業的政客。

(中時 )