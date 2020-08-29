查德威克4月在IG直播（右圖）臉瘦了一圈。（圖／達志影像；翻攝自 IG）

《黑豹》男主角查德威克鮑斯曼（Chadwick Boseman）先前傳出莫名爆瘦，但他都沒出面說明是否因為戲瘦身，今(29日)外媒報導他因大腸癌於洛杉磯病逝，享年43歲。稍早查德威克的家人證實此事，發聲明透露查德威克4年前就確診罹患大腸癌，形容他是生命鬥士，一直低調努力、堅持不懈，不放棄創作大家喜歡的作品。

查德威克鮑斯曼2014年以「黑豹」帝查拉一角在漫威宇宙《美國隊長3：英雄內戰》現身，2018年《黑豹》獨立電影上映，今年4月他在IG直播，推廣贈送醫療物資到非裔美國人社區醫院，但片中留著滿臉落腮鬍的查德威克看起來臉小一半，身形也消瘦許多，很多人擔心留言問他是否生病，查德威克目前暫沒回應，還刪除發問的文章。

查德威克當時一現身直播讓許多人傻眼，因為過去在螢幕中給人高壯形象的他突然「消風」，臉頰凹陷、五官突出，肩膀也窄了不少，有許多粉絲詢問他身體狀況，但他沒正面回覆，而外媒當時稱查德威克疑似為了拍新片瘦身，推測是為了將開拍的電視劇《The Black Child》，或描述越戰的電影《Da 5 Blood》，然查德威克方面都拒絕回應。

查德威克後來被拍在加州跟母親出門買咖啡，當時他拄著拐杖，身形消瘦，看起來非常虛弱，走幾步就需要坐在路邊休息，6月外媒直擊查德威克被人推著輪椅進急診室，原因不明，女友Taylor Simone當時親自送他進醫院，查德威克坐在輪椅上，身上蓋了白色毛巾，在護理師幫忙推送下進入醫院，而查德威克後來仍持續在IG發文，沒多說身體近況，如今傳出死訊，讓粉絲無不震驚惋惜。

(中時新聞網)