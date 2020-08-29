館長中槍後倒地哀號。(圖／館長直播)

劉嫌槍擊館長陳之漢後帶槍投案，當晚10時許台北地院裁定羈押禁見。知名律師呂秋遠在臉書發文表示，劉嫌性騷只是在掩飾真正動機。意指幕後恐有藏鏡人。（中時資料照）

「館長」陳之漢昨（28日）凌晨2點，在林口成吉思汗健身俱樂部旗艦店門外，遭劉姓男子埋伏持槍射擊3槍，造成手臂及腿部中槍，其中右大腿粉粹性骨折。劉嫌犯案後隨即帶槍投案，並雇用2名律師陪同製作筆錄，新北地檢署複訊後認為劉嫌有再加害被害人可能，向新北地院聲請羈押，法官當晚10時50分訊問後裁定羈押禁見。

館長遭槍擊案疑點重重，幕後是否有藏鏡人操控？律師呂秋遠在臉書分析，認為性騷擾恐怕是鋪陳橋段，目的是為了掩飾真正動機。他今晨在臉書發文表示，許多人把館長的槍擊事件，當作一種趣聞來看，可是這就是一件嚴重的社會新聞，請不要訕笑，或認為是館長自導自演，雖然是往四肢開槍，但對於健身教練而言，可能導致他的事業全毀，更別說槍砲無情。

呂秋遠寫說，兇手住內湖，為何到林口健身？而且他嫌犯所持的手槍是制式手槍，持有至少判處5年以上有期徒刑，更別說這種手槍價格不斐，而且他收入極低，卻無法交代來源，還能當場聘請2位律師陪同偵訊，還知道自首求減刑。

呂秋遠分析表示，一般人如果沒受過練習，恐怕連如何開槍、如何瞄準、如何不要命中不該命中的部位，都沒辦法處理，「說真的，我懷疑性騷擾也是一種設計，用來掩飾原本的真正動機而已。」

呂秋遠提及，若真是性騷擾問題而開槍，那麼就得進一步反思，就連館長這麼強悍的人，都會因為公開指責對方性騷擾，導致對方惱羞成怒取槍殺人，「那麼，我們有什麼理由認為，被性侵害的當事人，都是因為自己不檢點，或是沒有反抗，或是不夠強大，因此才會遭此橫禍？」。

(中時新聞網)