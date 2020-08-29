台南市警局交通大隊向行人宣導9月1日起全市路口安全大執法專案的重點。（交大提供／洪榮志台南傳真）

台南市2020年1至7月有12名行人死於交通事故，肇事原因除行人跨越馬路沒有注意左右來車，也有車輛沒有禮讓行人，凸顯路口安全意識有待提升。台南市警察局交通警察大隊為宣導9月1日起全市路口安全大執法專案，特別利用周五下午交通尖峰時段，前往全市前10大交通事故路口之一的健康、南門路口，向行人及騎士宣導執法重點。

警方表示，從9月1日起將於全市易肇事及違規路口，同步強力執法1個月，執法重點有：「汽機車不停讓行人」、「車輛轉向不暫停讓行人優先通行」、「汽機車闖紅燈及紅燈右轉」、「行人未依規定行走行人穿越道」、「行人未依標誌、標線、號誌指示或手勢指揮穿越道路」等。

警方也說明執法3大認定原則，包括：1、路口無人指揮時，汽機車在行人穿越道上，需距離行人3公尺，低於3公尺可取締；2、如果行經行人穿越道，不聽指揮強行通過，將直接認定違規；3、執法時會盡量攔停告知用路人違規，但如果不聽指揮衝過去，將逕行舉發。

交大提醒汽機車駕駛人養成路口「慢、看、停」的觀念，接近路口，減慢速度；隨時擺頭察看左右後方有無人車；暫停，讓行穿線（斑馬線）的行人先行，以加強車輛與行人守法觀念，減少路口事故發生。

此外，交大也呼籲行人正確橫越行穿線（斑馬線）的方式，即「停、看、轉、揮、動」，停人行道不強行；看看號誌小綠人；轉左轉右等車停；揮手微笑表謝意；動身起步快步走。

市警局呼籲所有用路人，不要因貪圖一時的方便，任意「橫越馬路」或不遵守號誌行車，大家一起以「人」為本，守護大台南「行」的安全。

(中時 )