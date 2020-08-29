日本女將大坂直美決定不退出西南公開賽了，她27日因為美國爆發的非裔男遭警察槍擊事件憤而退賽。經過WTA與美國網協的說服，大坂直美隔日即宣布返回繼續比賽。她宣布退賽前已經打進了準決賽。

「如各位所知，我退出比賽以支持種族平權、對抗警察暴力，並準備好棄權給我的對手。然而在長時間討論之後，我接受WTA和美國網協的要求繼續比賽。主辦方願意延後當天全部的比賽，在我看來這已經引以足夠的目光來關注平權。」

大坂直美緊急罷賽又回歸，倒楣的就是她對手梅藤絲(Elise Mertens)了。29日女單準決賽，大坂直美以6-2、7-6直落二打敗梅藤絲，闖進決賽。「這跟我以往打過的準決賽都不同，我的情緒整個不一樣，我只想專心打球。」

對於大坂直美的「髮夾彎」，梅藤絲說：「我百分之百明白她的理由，咱們在場上一決勝負吧。」畢竟大坂直美有一半黑人血統，而且又正在美國比賽，發生這種大案件讓她當下難以平復情緒。

大坂直美首盤就展開強烈壓迫，第2盤開始也以2比0領先，梅藤絲連拿4局反超前，大坂直美再連拿兩局扳平，最後打到搶7才分勝負。另一位闖進決賽的是白俄羅斯女將阿薩瑞珂(Victoria Azarenka)。

(中時新聞網)