中俄海軍和美國不同，除了核潛艦外，至今仍在使用傳統攻擊潛艦。而它們的好處在於比較便宜，尤其在近岸具備一些特有優勢。此外，它們還能出口到其他國家。
據《富比士》（Forbes）雜誌報導，如今中俄可能合力發展新一代非核潛艦。至於雙方究竟為何要聯手，或會打造出甚麼樣的潛艦，至今仍是個謎。
俄羅斯新聞社（RIA Novosti）說，中俄正在合作設計一款新型潛艦，而專案是由俄羅斯聯邦軍事技術合作局（Federal Service for Military-Technical Cooperation，FSVTS）協調。
俄羅斯有輝煌的潛艦打造傳統，曾造出事上最強大，也最龐大的潛艦，遙遙領先中國，並不令人意外。事實上，協助中國發展潛艇製造業的，就是莫斯科。冷戰時期，蘇聯提供了中方高爾夫級（Golf Class）彈道飛彈潛艇，還有羅密歐級（Romeo Class）攻擊潛艇的設計圖，而較近期俄羅斯則出售中方基洛级（Kilo class）柴電攻擊潛艦。
(中時新聞網)
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