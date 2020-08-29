專門追蹤泰國王室消息的英國記者馬歇爾（Andrew MacGregor Marshall）指出，34歲美艷廢妃詩妮娜（Sineenat Wongvajirapakdi）已被釋放，現正飛往德國慕尼黑要去陪伴泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）。

泰國王室去年10月宣布，剝奪冊封為王妃的詩妮娜所有王室、軍事頭銜和勳章，因為她「野心太大」，對「國王行為不當和不忠」。泰媒更披露這齣「泰國版宮鬥劇」更多內幕，稱詩妮娜百般阻撓瓦吉拉隆功冊封蘇堤達為王后，想自己當皇后，即使在王后舉行加冕典禮後仍野心勃勃，千方百計想與王后平起平坐。

而詩妮娜入獄後，沒人得知到底是生還是死，因為在泰國若國民隨意批評皇室，恐會惹來牢獄之災，因此沒人敢過問其下落，外界僅能確認遭囚禁的詩妮娜被轉移到泰王的私密監獄中，不知是否仍然生還。

但最新消息傳出，詩妮娜傳已出獄飛往德國去陪泰皇瓦吉拉隆功。馬歇爾今日在臉書發文表示，據可靠消息指出，詩妮娜可能在28日周五晚釋放後，搭乘泰王專機從曼谷飛往德國慕尼黑。

(中時新聞網)