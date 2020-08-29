前大聯盟名將曼尼（Manny Ramirez）持續尋求復出機會，先前一度傳出有望加盟中職新球隊味全龍，近日又有傳言指出，他將加盟澳洲職棒奧克蘭喙頭蜥隊（Auckland Tuatara）；根據最新消息指出，曼尼的確會打澳職，但加盟的隊伍並非喙頭蜥，而是悉尼藍襪隊（Sydney Blue Sox）。

曼尼今年5月時屢屢放出消息，表示有中職球隊與他接觸，當時《The Taiwan News》就直接爆料，稱那支球隊就是味全龍，不過時任領隊吳德威當時就駁斥這項消息，表示現在球隊不需要補強外籍球員；近期更傳出澳職球隊喙頭蜥有意網羅，但最終仍沒有下文。

據大聯盟官網專欄作家海曼（Jon Heyman）報導，曼尼將會加盟澳職，與藍襪簽下1年合約，48歲的他將以球員兼教練的身分延續職棒生涯；據了解，這份合約還有球隊選擇權。

在曼尼求職的這段時間，他的經紀人澤佩達（Hector Zepeda）也曾在推特分享曼尼的打擊練習影片，並說「拉米瑞茲正在強化打擊，球感還沒消失，他將有機會重返『中國職棒』的賽場。」不過澤佩達在求職欄上似乎填錯單位，曼尼當時想加入的並不是「中國職棒」（China Professional Baseball League），而是台灣的「中華職棒」（Chinese Professional Baseball League）。

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(中時新聞網)