台股指數逼近「萬三」，台股基金近來繳出好成績；國內一檔「寶洲私募股權基金」精準掌握趨勢，累計1至7月報酬率達19.1％，績效比台股投信基金還猛；寶洲私募股權基金普通合夥人施明豪表示，不論在任何時機，投資只要掌握好的買點、投對標的，就有機會贏得好報酬。

施明豪所管理的寶洲私募股權基金，由台灣上市櫃公司協會10位會友(企業家)一起投資，陣容包括： 大聯大投資控股、中華賓士、智晶光電、可樂旅遊、杏一醫療、老爺酒店、曼都集團、兆利科技、寶島眼鏡、振發實業等。

寶洲私募股權基金上半年績效卓越，施明豪告知寶洲股權基金核心操作以台股市值前100大企業及績優產業龍頭股為主，主要原因是流動性強、產業具代表性、成功率高；施明豪也自曝今年上半年打贏台股基金的致勝關鍵，今年3月自疫情爆發後，8成以上的資產配置重壓「防疫股」，投資有賺有賠，「掌握趨勢買對股」，績效絕對不輸名列前茅的台股投信基金。

而台股逼近「萬三」，位階相對較高；施明豪表示，寶洲私募股權基金自8月以來，投資部位大幅下降，僅投資基金規模的1、2成，現在處於觀望階段，採取的策略是手握現金，精準評估趨勢後再重新出發。

也是台灣上市櫃公司協會創辦人的施明豪表示，協會每月邀請部會首長、財經產業專家等名人專題講座，舉辦產業學習之旅參觀企業，會友之間的交流、彼此學習，所獲得的知識，洞察產業的趨勢比財經專業報導來得快。

施明豪以德國證券教父－科斯托蘭尼提出的「遛狗理論」來說明寶洲私募股權基金的操作方式，遛狗的時候，狗可能走在主人前面、有時候在後面，就像股市漲跌，而主人就像掌握趨勢路徑者，小狗最終會回到主人身邊，但過程中「掌握股市等待的買賣點很重要」。

寶洲私募股權基金2018年底成立，為國內第一個每月可贖回機制的私募股權基金；2019年報酬率15.5％，2020年1到5月報酬率為8.7％，根據C-Money統計，台灣股票型基金同期的報酬率最高為2.3％；寶洲私募股權基金1至6月的報酬率為15.5％，對比C-Money同期統計台灣股票型基金報酬率最高為14.7％，顯示績效略勝一籌；寶洲私募股權基金今年1到7月的報酬率為19.1％。

(中時 )