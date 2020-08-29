政府宣布開放含有瘦肉精的美國豬肉與30月齡以上的美國牛肉進口，引起輿論譁然。其實在今年2月，為確保學子健康，國民黨立委已提案修改《學校衛生法》，明文禁止學校營養午餐使用含瘦肉精豬肉，然而在立法院由民進黨一黨過半之下，提案只經過院會一讀，尚未能在委員會排審。

國民黨立委謝衣鳳等人在提案時指出，國際食品法典委員會(CODEX)訂定萊克多巴胺的殘留容許量是採取共識決，在討論瘦肉精萊克多巴胺之最大殘留容許量標準時，是依世界衛生組織食品添加物聯合專家委員會(JECFA)評估所訂出的殘 留容許量標準來討論，但因各國無法形成共識，最後 CODEX 是以 69 比 67 的票數通過萊克多巴胺的殘留容許量標準，因為票數非常相近，CODEX的萊克多巴胺標準也備受爭議。因此，在沒有一套制式化的標準流程，能判斷美豬瘦肉精對於 兒童及少年的健康風險，提案修改《學校衛生法》第23條條文，禁止學校營養午餐使用含乙型受體素肉品及其初級加工品。

原本的《學校衛生法》第23條只規定，學校供應膳食其食材應優先採用中央農業主管機關認證之在地優良農業產品，並禁止使用含基因改造生鮮食材及其初級加工品。謝衣鳳等人的提案則明文加上應「並禁止使用任何含乙型受體素肉品及其初級加工品」(乙型受體素有多種，瘦肉精即為其中一種)

(中時 )