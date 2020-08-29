新生代演員徐謀俊、余科宏最近多了2位新師弟，分別是人氣網紅毛祁生（巴巴烙）和型男黃正杰，經紀公司海王天璽更為「4少」開設親情加上愛情的都會新劇《哥哥們是我的》，4男演出一家兄弟，演出大哥的巴巴烙是網紅起家，坦承這是他人生第一次有機會演1個超過15分鐘的角色。

巴巴烙（右）和黃正杰是海王天璽新加入的生力軍。（盧禕祺攝）

巴巴烙以前在第二代網紅團體「在不瘋狂就等死」累積知名度，演出不少好笑的短片短劇，他透露其實一直都想當演員，只是從網路發跡，自己也沒想到能在網路闖出頭，前陣子因緣際會下簽進新公司，才終於走上了戲劇之路，他不諱言說：「只有戲劇可以帶我去想去的地方，想讓更多人看見，網紅能帶來即時娛樂，也是必要的，我沒否定，但並不是我想要的。」

余科宏心裡有空洞

飾演二哥的余科宏則分享，自己有個同父異母大他20歲的哥哥，以及大他19歲的姊姊，因為自小生在單親家庭，印象中國小都由姊代母職，「我媽媽剛生完我，我爸就去另一個家庭，姊姊會分擔家裡壓力，我心裡也會有一些空洞，想說別人有的我怎麼沒有。」

余科宏以前恨過生父，7歲就堅持隨母姓，國小還會跑去廁所看著鏡子裡的自己，自問長什麼樣子、像不像父親都無從參考，「我到25歲才理解爸爸有他的苦衷，所以25歲打算去找爸爸，媽媽卻跟我說他過世了」。那年余科宏還是有去找生父，「至少也要知道爸爸埋在哪。」

師兄徐謀俊（左）跟師弟余科宏將在新戲演出親兄弟。（盧禕祺攝）

徐謀俊演出三弟，現實生活中有個從小一起長大的乾姊姊，兩人感情好，雙方父母也是世交，「小時候她很常來我們家住，以為我們真的是姊弟，長大才發現竟沒有血緣關係。」他記得國中高中自己什麼都沒有，乾姊姊就會買1片要價1000塊的知名品牌巧克力給他，算是相當受寵。

黃正杰勇闖演藝圈

飾演四弟的黃正杰，真實生活中也是備受媽媽跟姊姊照顧的老么，多年前他上綜藝節目《康熙來了》一夕暴紅，也曾加入喬傑立二軍栽培，即使演藝路載浮載沉，家人都還是以他為榮，他也未曾想過要放棄，碰上通告空窗期，就會找一些幕後的工作賺錢，把攝影跟剪接等技能都學起來，形容自己未來無論如何「死了跪了都要走這條路」。

徐謀俊（前）和師弟黃正杰（後排左起）、余科宏、巴巴烙將合作新戲。（盧禕祺攝）

(中時 )