時時代力量昨公布決策委員改選結果，15名決策委員今首度召開決策委員會，透過推選方式選出新任黨主席，最終由拿下第2高票的時力前副祕書長高鈺婷當選新任黨主席，高鈺婷成為時力首任女性黨魁，任期將到明年2月28日。

高鈺婷原為竹科工程師，2019年因代表時力參選新竹市立法委員，辭去工研院工作，又因為外型亮眼，在選舉期間就有「竹科安心亞」、「新竹林志玲」等稱號，更榮登網紅蔡阿嘎推薦的10大美女立委候選人第一名；雖最後未能當選，當票數與其他候選人相近，初試啼聲表現亮眼，選後被延攬擔任時力副祕書長，日前因投入決策委員改選，辭去副祕書長職務。

時力新任決策委員會首度開會，要選出新任黨主席，會前高鈺婷出任黨主席呼聲告，經決策委員推選，一如預期由高鈺婷出線，會後高鈺婷在決策委員陪同，共同舉行記者會。

高鈺婷說，面對決策委員改選起因到過程中發生退黨、退選風波，都是時力的危機，也考驗時力是否有自己反省能力，只有挺過風暴及完成改革，才能帶領時力走出風暴，這半年內時間雖短，但任務艱辛，她有企圖心帶領時力持續成為堅持不畏強權堅守世代正義的政黨，重新讓民眾相信政治良善的精神。

時力近1年多來歷經黨員退黨風波，高鈺婷強調，對於一切非常不捨，但從哪裡跌倒從哪裡站起來，看到任何問題下一步就是找出解決問題的方法，越是逆風越要挺住往前飛行，她會在半年任期內努力調整好時力體質，讓人民相信時力是守護正義家園的政黨。

(中時新聞網)