住在比較郊區的民眾，有些人或多或少會遇到蛇等爬蟲動物，造訪家裡的情形。澳洲北昆士蘭25歲女子皮爾森（SofiePearson），最近在家裡上廁所時，發現按壓馬桶的沖水鈕時難以沖水，她一十好奇，打開水箱蓋想檢查修理，結果赫然發現馬桶水箱裡面，竟有4條活生生的樹蛇在裏頭棲息蠕動，最大的1條蛇更長達1公尺，讓她當場嚇了一大跳。

據《CNN》報導，皮爾森住在澳洲昆士蘭郊區，最近她覺得廁所馬桶的沖水鈕有點難按壓，懷疑馬桶有問題，才打開馬桶水箱檢查，結果發現4條活生生的樹蛇，不知從哪邊鑽進馬桶水箱，導致馬桶難沖水。她發現後，趕緊先用手機拍下4條樹蛇交纏在馬桶水箱的照片，再打電話給朋友求救，幫她把蛇移除。

皮爾森說，這其實不是她家首次被蛇入侵，她懷疑樹蛇可能是透過地板的裂縫，才潛入家中。昆士蘭州環境部表示，澳洲常見的樹蛇是一種無毒蛇類，常棲息在樹洞和樹葉中。

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(中時新聞網)