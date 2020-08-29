坐擁Xpark 8景島水族館、影城、飯店的國泰桃園置地廣場盛大開幕，耕耘超過8年、國泰金控第3代接班人蔡宗翰也難得現身，雖全程陪同交通部長林佳龍參觀設施，但過程中極其低調，面對鏡頭只以「謝謝」回應。

倒是桃園市市長鄭文燦熱情展示好交情，「Joseph（蔡宗翰英文名）很緊張，我就說桃市府全力協助與衛福部溝通，才能趕在開幕前夕，讓人員和海洋生物都就定位，順利在8月7日開幕。」他表示，2012年國泰人壽與華泰拿下高鐵桃園車站產專區第1期後不久，他上任市長，爾後國壽和華泰又拿下2、3期標案，市府均大力協助都市計畫變更，包括環評、交評，真的是「從0到1」。試營運期間更提心吊膽，因為原訂是7月開幕，但受疫情衝擊，不僅日籍技術人員入境難，連水族館的海洋生物都進不來。

國壽在國泰桃園置地廣場廣達6萬坪，是目前台灣最大的商業用地。該案總投資金額超過200億元，估計基礎投報率達到4%，有助於提升國壽不動產投報率。

(中時新聞網)