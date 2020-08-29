又破功！指揮中心今（29日）宣布，新增1例境外移入，截至目前國內累計488例新冠肺炎確診病例，分別為396例境外移入，55例本土病例、36例敦睦艦隊及1例不明（比利時工程師），指揮中心今天下午2點最新說明。

此外，指揮官陳時中曾在26日宣布，一位30多歲菲律賓女性自台返國後確診，該個案是白領階級，2月27日就來台工作，直到8月19日才出境，入境菲律賓的機場曾接受採檢，21日結果出爐為陽性。不過該案至今無症狀，目前初步掌握21位接觸者，其中有2人接受採檢，核酸檢驗結果為陰性。

許多民眾關注的「台灣輸出案例」，目前已累計10例之多。對此，陳時中曾在記者會上表示，檢出關乎試劑準確性，台灣應把防疫的量能放在社區是否安全，並強調，「民眾不要期待碰到的人沒事，重點在有沒有把自己保護好。」

指揮中心也提醒，自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

(中時新聞網)