看來湖人本季爭冠之路仍然埋有兩顆不定時炸彈！根據《洛杉磯時報》在29日爆料，就算NBA都已度過這次罷賽危機，球員一致通過30日重新開打，「魔獸」霍華、隆多兩名湖人球員仍很積極支持取消本季剩餘賽事，擺明就在暗中唱反調。

早在NBA停賽期間，霍華就已公開支持籃網明星後衛厄文的不打復賽回歸社區言論，只因湖人隊友努力說服，讓他還是乖乖隨隊前往奧蘭多隔離園區，但到了園區內，他又鬧出不戴口罩被密報事件，甚至還公開說出新冠疫苗根本沒用。

目前仍因背部拉傷缺陣的隆多，則在復賽前夕突然右手大拇指骨折，好不容易趕到奧蘭多，卻馬上抱怨酒店住宿環境太差，至今還沒打過任何1場復賽，就連30日登場的季後賽首輪G5，也還沒辦法確認能否上場，讓湖人陣容無法到齊。

就算霍華、隆多兩人仍抱持不想復賽想法，可惜其他湖人球員都支持打完這個球季，特別是「小皇帝」詹姆斯，霍華與隆多當然不敢再說廢話，只是這種口服心不服的心態，恐怕會讓湖人產生不必要的內訌，也讓他們季後賽之路充滿變數！

(中時 )