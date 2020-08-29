多人線上戰艦對戰遊戲《戰艦世界》（World of Warships）28日宣布「全球紋身投票競賽」的最終結果，優勝者為來自俄羅斯聖彼得堡的Dmitry Sharenko (玩家ID：DarkRocks)， 以Bismarck主力艦圖案的紋身獲得青睞，他將獲得價值美金1,000元的禮品卡並能使用於指定的紋身店。

《戰艦世界》宣布「全球紋身投票競賽」優勝者，左為優勝者作品 中間為迷彩靈感作品(圖/戰遊網提供)

配合全球紋身節， 《戰艦世界》（World of Warships）於上個月舉辦全球紋身投票競賽，總計有170位參賽者投稿，將身著海軍風格紋身的照片上傳到指定活動網站，主辦單位從中挑選出10位參賽者的作品，進階到第二階段的線上進行公開投票競賽，獲得最高票數的參賽者則成為這次競賽的優勝者。

「全球紋身投票競賽」優勝者Dmitry Sharenko表示：「我從小就熱愛艦隊，促使我長大後決定投入造船業。我同時也是位狂熱的《戰艦世界》玩家，自遊戲推出Beta測試時我就開始玩了。當初會決定紋身Bismarck因為我覺得它是一艘很美麗的戰艦，也從《戰艦世界》中獲得美術靈感。當《戰艦世界》宣布推出「全球紋身投票競賽」，我的朋友們立刻通知我叫我報名，我也很幸運的獲得最終的大獎，我將運用獎勵於下一個以海軍為靈感的紋身。」

《戰艦世界》宣布「全球紋身投票競賽」優勝者(圖/戰遊網提供)

除了優勝者的紋身外，《戰艦世界》開發團隊還從前10名的參賽作品中挑選了一款紋身作為靈感，設計了一款全新的消耗性迷彩，並將於遊戲中亮相。被挑選中的紋身是由Raul Dumitrascu所投稿，紋身是以探索時代的舊海上航行地圖為主。

(中時新聞網)