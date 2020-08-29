9月起全國將執行路口大執法勤務，台中市警察局第六分局指出，「路口安全大執法」的專案勤務，重點取締項目包括汽機車不停讓行人、車輛轉向不暫停讓行人優先通行、汽機車闖紅燈及紅燈右轉及行人未依規定行走行人穿越道及未依標誌、標線、號誌指示或手勢指揮穿越道路等四項，提醒民眾遵守交通規則，尊重行人路權。

台中市警察局第六分局提早因應 九月全國將執行路口大執法勤務，派出西屯派出所副所長蔡淑蓉，與黃義傑等員警前往警廣台中台「公路家族」節目進行宣導。

蔡淑蓉說明「路口安全大執法」重點取締項目，汽機車不停讓行人、車輛轉向不暫停讓行人優先通行、汽機車闖紅燈及紅燈右轉及行人未依規定行走行人穿越道及未依標誌、標線、號誌指示或手勢指揮穿越道路等四項。

西屯派出所轄內有台中著名的觀光景點，包括逢甲夜市，而交通幹道又有大雅交流道、台74線等等，經統計後發現，「中清路與環中路口」、「環中路與西屯路口」是西屯所轄內的易肇事路口。

在第一線執勤的員警黃義傑針對民眾「路口慢看停」觀念表示，「慢」接近路口，減慢速度；「看」隨時擺頭察看左右後方有無人車；「停」暫停，讓行穿線的行人先行，保護自己及他人的交通安全。

台中市警察局第六分局提醒用路人，遇到車多壅塞時，要耐心駕車，保持安全距離，不要爭道、搶快，同時要禮讓行人，切勿有疲勞駕駛、酒駕等違規行為，快樂出遊。

(中時 )