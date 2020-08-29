具解放軍背景的陸學者唐娟，日前因簽證詐欺案而躲至陸駐舊金山總領事館1個月後，於上月底仍遭聯邦調查局逮捕。不過在一名神秘華裔男士C先生提出75萬美元（約新台幣2200萬）為她擔保後，讓唐娟獲得沙加緬度聯邦法官同意可交保。

唐娟於2019年10月提出訪問學者J-1簽證的申請，並赴美國加州大學戴維斯分校（University of California, Davis）擔任訪問學者，研究癌症醫學，並在簽證申請文件否認為陸軍方工作。

不過，聯邦調查局（FBI）探員在起訴書中表示，在6月20日約談唐娟時，曾在她家中曾發現她身穿解放軍制服的照片，並找到一份唐娟要求陸政府補貼的申請書，其中自稱是共黨一員，隨後唐娟即於6月26日被控簽證詐欺，而她旋即到駐舊金山總領館求助，但1個月後放棄抵抗，在7月24日先入院看診哮喘後，即遭FBI逮捕。

但根據「沙加緬度勤奮者報」（Sacramento Bee）網站28日報導，一名與唐捐素不相識的37歲華裔男子以自身房地產作為抵押，提供75萬美元作為唐娟的保釋金。沙加緬度聯邦法官同意讓唐娟從羈押中交保，之後將由一名民事律師與這名C先生共同監督，並向唐娟表示「你將得到大解脫」。

不過法官也警告C先生，如果未來唐娟沒有依法出現在法院相關的聽證會上，檢察官將毫不猶豫地收走保證金，並要求C先生不能與大陸政府或軍方有聯絡；而C先生表達他之所以維持匿名的考量之一，就是要降低任何外界與他們聯絡的可能性。

唐娟交保的文書程序大約要進行到下週，她至少還要再待一個星期才能從沙加緬度郡立總監獄出獄。

(中時新聞網)