政府昨宣布開放30月齡以上美牛進口，令狂牛症的議題再度浮現檯面。專家表示，引發狂牛症的原因在於人類吃下了變種的普利昂蛋白質，但隨著飼養方式改變，可傳染人類的典型病例已逐漸消失。1994年至今，僅312人感染，加上高風險部位如內臟、腦等都仍然無法輸台，開放美牛基本上不構成肉品安全威脅。

根據疾管署資料，庫賈氏病為第四類法定傳染病，分為散發型、遺傳型、醫源型及新型庫賈氏病。其中的新型庫賈氏病即是俗稱的狂牛症。

高雄長庚榮譽副院長、庫賈氏病專家陳順勝表示，新型庫賈氏病是藉由吃下變種的普利昂蛋白質所產生，變種的普利昂蛋白質多存在於牛的腦部、神經、淋巴組織（內臟）中。民眾若染疫，將出現快速失智、肌躍的症狀，一般都會在3年內病逝。

陳順勝表示，過去許多人在飼養牛隻時，都會加入骨粉，以促進牛隻的生長，但10年以來，許多國家的飼料已經不能加入動物蛋白，全世界都在進步，美國也是如此。染疫牛隻若屬於典型病例才會造成感染，現在剩下的多為非典型病例，因此全球的趨勢是走向開放。

台大獸醫系名譽教授賴秀穗表示，狂牛症在1986年被發現，1994年被得知傳染途徑。全球吃牛肉的人很多，但1994年至今，也僅累計312名感染者。過去認為30月齡以下的牛隻沒問題，因為狂牛症多發生在老牛身上，但飼養方式調整後，幾年下來狂牛症已大幅減少，增加的數字為個位數。

另外，《食品安全衛生管理法》禁止10年內發生過狂牛症地區的牛隻的頭骨、腦、眼、脊髓、絞肉及內臟6大高風險部位的進口。賴秀穗表示，此次即便開放美牛，民眾也不會吃到這些部位，在肉品安全方面不構成威脅。

疾管署副署長莊人祥表示，根據疾管署疫情監測資料，國內截至目前僅有1名新型庫賈氏病感染者，為英國的境外移入。這名案例在2009年4月審查列入散發型庫賈氏病極可能病例，但在2010年12月修訂為新型庫賈氏病極可能病例。

(中時 )