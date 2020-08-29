叩關14年的美國豬、牛肉明年元旦開放，含有萊克多巴胺的豬肉跟30個月齡以上的牛肉將進口，引發農民及民眾憂慮，民進黨也被批評前後不一，台南市是農業大縣，影響層面不小，市長黃偉哲今天出席山上木瓜節產業活動時表示，政府這次開放有配套，跟當年馬政府時不同。

黃偉哲說，第一點，開放只有針對單一國家美國，第二點是針對單一品項，只有萊克多巴胺，第三點，有訂立安全容許值，如果要跟過去馬政府時期比較的話，我覺得應該要全面，而不是只有表象的比較，當時開放時國內沒有相應的配套，這次對豬農利益及消費者權益都有考量。

黃偉哲說，以台南市來講，所有的團膳、營養午餐，指定用國產豬肉，對農民方面，中央也有說了要成立產業發展基金，照顧到豬農的收入，對於容許量的配套，當時要簽訂時，世界動物衛生組織的國際食品法典委員會還沒有容許標準值，那時無所適從，要訂定多少容許量都沒得參考，現在是比照日、韓10ppb的標準，容許量有配套，對農民及消費者都有照顧。

黃偉哲表示，南市會訂定嚴格的查察標準，對於標示、哪裡來的，消費者有選擇的權益，也會要求有只用國產豬肉的餐廳、肉舖等營業場所，會跟進口豬肉區別開來，消費者也有依循的標準。

(中時 )