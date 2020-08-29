一名男網友27日在《Dcard》發文，說當天突然接到女友電話，接起來女友卻哭著說「搭自強號一個變態在她頭上射精」，原PO聽後氣炸說：「如果那個變態被我遇到，一定揍爆他」，並曝光變態男的特徵，提醒女乘客要小心。

原PO表示，女友平常都是用LINE與他通話，事發當天卻突然接到她電話，當下就覺得不對勁，果然電話接起來，女友就哭著說：「我被欺負了，好噁心，他好髒」，問後才知，原來他在自強號上被一個變態男射精在頭上。

原PO的女友還原當時說，她覺得頭上突然被一些東西弄到了，轉過頭問「怎麼會這樣？」沒想到變態男居然回說：「上面有水滴下來吧？」然後才跑掉。後來才發現根本不是水，而是那個變態男的精液，女友哭後冷靜下來，跟鄰座的另一位陌生女子說：「剛剛那個男的射精在我頭上」，對方說她也有看到那個變態男，2人便報警處理。

原PO氣炸說，女友被射精已經心理創傷，決定隔天就把沾到精液的頭髮全部剪掉，讓他氣炸公布變態男的特徵「在台北車站上車、板橋車站下車，大約175公分，拿著腳架，背著黑色背包」，提醒女乘客搭火車要小心。

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網友看到貼文直呼反胃：「看到我都想揍他了，一定要把他抓起來」、「天啊女生根本反應不過來啊……X超氣，一定要抓到變態」、「好像是慣犯，謎片網很多，但不曉得為什麼就是抓不到」、「這真的太噁心了，光看文字描述都覺得想吐」、「在那麼多人的地方做這種事，那男的真的很噁心」。

(中時新聞網)