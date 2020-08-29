國產豬的安全把關。(圖擷自陳吉仲臉書)

明年元旦將開放美國瘦肉精豬肉進口，到底瘦肉精是什麼？對人體健康有何危害？容含量標準該多少才合理？其實多數民眾仍一知半解，從衛福部官方網站的Q&A問答集、農委會主委陳吉仲的臉書貼文說明，以及此前林杰樑醫師的解釋，可能深入了解瘦肉精的安全性問題，為自己的健康把關。

Q1：什麼是瘦肉精？

A：瘦肉精是在畜牧業中的俗稱，為乙型受體素的一種，添加於動物飼料中可以增加家畜家禽的瘦肉比例。乙型受體素是類交感神經刺激劑，其種類非常多，在動物體內之代謝時間及藥理作用也有差異，部分國家核准添加在動物飼料中的為萊克多巴胺（Ractopamine）訂有殘留容許量。

Q2：萊克多巴胺殘留在肉品中會影響人體健康嗎？

A：依據日本、澳洲及JECFA評估，成人每公斤體重之萊克多巴胺每日安全攝食量為1微克（即天天吃，吃一輩子也是安全的劑量），換算成60公斤成人的每日最大安全攝取量為60微克（10-6克）。

Q3：放寬瘦肉精標準，吃進口美豬安全嗎？

農委會主委陳吉仲說，進口豬肉萊克多巴胺的殘留標準比照國際食品法典委員會（CODEX）2012年制定的標準，和日本、韓國一樣，比美國、加拿大更嚴格。

Q4：國產豬也可以使用瘦肉精嗎？

陳吉仲表示，台灣豬的飼養過程不能使用任何萊克多巴胺，未來也會繼續維持這樣的做法。保證未來不會核准任何萊劑在國內使用或上市，只要消費者認明國產，就是100%不含萊克多巴胺的高品質豬肉

Q5：食用含有萊克多巴胺的肉品會發生中毒嗎？

A：萊克多巴胺在國外上市使用約10餘年，在核准使用的國家中尚未有消費者產生不良反應的報告。

Q6：萊克多巴胺過量使用對健康的影響？

A：乙型受體素急性過量，理論上可能產生心跳加速、血管擴張、肌肉顫抖、焦慮及代謝異常等中毒症狀。但萊克多巴胺相較於其他的乙型受體素，毒性低且代謝快，在動物屠宰前一天停止使用，肉品中的殘留量較低，因此國外使用10餘年來並無任何中毒的報告。

Q7：在訂定萊克多巴胺殘留容許量之前，有沒有依據國人的飲食習慣進行風險評估？

A：衛生署 (衛福部改制前身)在96年間進行多次風險評估，包含肌肉、脂肪及國人攝食量較高的肝、腎臟統計國人每人每日食用相關產品的量。

台灣成人每天因食用豬牛類製品可能攝入之萊克多巴胺為18.3微克，遠低於日本、澳洲及CAC對60公斤成人所建議的每日安全攝取量上限60微克。

Q8：如何確認我買的牛肉是從哪裏進口的？

A：政府將會要求包括超市、大賣場、餐廳、便當店、小吃店、傳統市場、攤販等所有消費通路，不論是生鮮、加工或是餐飲食品，都必須強制標示進口肉品的產地。業者未依規定標示，可罰新台幣3萬至300萬；若標示不實，可罰4萬至400萬。

Q9：瘦肉精豬肉每天吃33塊連續吃5年才會超標，是真的嗎？

A：農委會主委陳吉仲表示，瘦肉精豬肉，每天吃33塊連續吃5年才會超標。但已故毒物科醫師林杰樑曾這樣解釋，健康民眾每日攝取瘦肉精的上限是60微克，而歐盟則建議，有心血管等相關疾病的高危險族群，對瘦肉精的標準應嚴格10倍。

林杰樑指出，台灣的飲食習慣與國外不同，國人喜歡吃內臟，恐讓風險大增，且過量的培林恐會使血壓上升、心悸、誘發心臟病和高血壓的風險提升，因此他認為每日60微克當做安全標準，似乎有些太莽撞了。

(中時新聞網)