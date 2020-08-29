因考量疫情，台中市家庭教育中心首次採用線上遠距教學的方式辦理研習。（台中市家庭教育中心提供）

為符應去年及今年甫修正之家庭教育法及家庭教育法施行細則，及協助學校推展家庭教育，台中市家庭教育中心於日前舉辦台中市高級中等以下學校家庭教育初階線上研習，強化教師瞭解家庭教育媒材資源運用，進而設計相關教學活動。

台中市家庭教育中心指出，考量疫情，該中心首次採用線上遠距教學的方式辦理研習；教師只要有電腦設備及網路即可自由選擇地點上課，減少群聚感染的風險。本次線上研習可以看出台中市家庭教育中心以及學校對於家庭教育領域的重視及責任感，並沒有因為疫情影響而減少。

參與研習的教師說，很感謝有中臺科技大學文教事業經營研究所洪所長介紹的家庭教育資源及媒材，讓她之後在學校教學時能更有概念地去設計相關的家庭教育活動，讓家庭教育更貼近學生。

台中市家庭教育中心表示，中心長期推動學校家庭教育，提供教師各種親職、子職教育專業增能研習與種子教師到校培訓輔導。除了希望透過研習及到校培訓輔導協助各校教師將家庭教育融入各科課程，落實學校推展家庭教育，也希望能讓理論及法規實際在第一線教學現場執行。

教育局長楊振昇強調，家庭教育乃是12年課綱中不可缺少的一環，希望教師上完研習課程後能發揮影響力，將力量帶進校園裡。除了啟發學生，讓學生認識自己在家庭中的角色，同時也認識家庭中各階段角色的變化歷程，增進家人間的良性互動。

(中時 )