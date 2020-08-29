台中市石岡區熱氣球嘉年華活動將於9月4、5日於土牛運動公園登場，區公所規劃3場熱氣球繫留升空體驗。石岡區長劉素幸表示，石岡區擁有豐沛水資源，區內石岡水壩供應大台中地區民生用水，希望透過活動讓參與民眾更加珍惜水資源以及愛護地球。

為期兩天石岡熱氣球嘉年華暨珍愛水資源宣導活動將於9月4日登場，主辦石岡區公所規劃3場熱氣球繫留升空體驗，讓民眾以不同高度鳥瞰大甲溪美景，活動並結合水資源宣導音樂晚會，喚起民眾對水資源美好記憶，加深珍惜愛護水資源的觀念。

劉素幸表示，此次舉辦熱氣球嘉年華活動的土牛運動公園就位於大甲溪南畔，熱氣球繫留升空體驗活動，是以繩索固定熱氣球來定點升降，讓民眾感受搭乘熱氣球高空冒險，從搭球至下球時間約5至7分鐘，一次(趟)可承載4人，家長若有帶國小以下兒童，身高110公分以上始可搭乘。

此次體驗活動共舉辦3場，採現場排隊購票，9月4日下午1場，9月5日上、下午各1場，原則每場次限量100張，不分男女老幼每張票價500元，活動開始前30分鐘開放現場售票，每人限購1張，售完為止，詳情請上石岡公所活動官網查詢。

石岡區公所指出，活動第二天，也就是9月5日的水資源宣導市集，公所特別邀請石岡區共10個里的在地農民及成長班(媽媽教室)設置攤位，產品多為客家特色小點，如粄、粿、冰品、當季水果等，同日傍晚6點開始，由石岡在地國小、國中校內社團帶來精彩的表演，歌手林育澤、魏嘉瑩、王牌樂團、莊鵑瑛等人熱情開唱，還有絢爛煙火秀、摸彩活動等，內容精彩可期。

(中時 )