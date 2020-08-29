43歲漫威宇宙電影《黑豹》男主角查德威克鮑斯曼（Chadwick Boseman）今(29日)傳出在洛杉磯家中因大腸癌病逝，家人與妻子都陪伴在側。稍早曾在《復仇者聯盟》電影和查德威克合作的「浩克」馬克盧法洛（Mark Ruffalo）發文，稱讚查德威克是個偉大的人，而他才剛開始成名，不捨失去昔日戰友。
馬克盧法洛稍早在臉書貼出查德威克的照片，說：「我想說的是，今年的悲劇因查德威克鮑斯曼的逝去變得更加深刻，多麼好的人和巨大無盡的才華。兄弟，你是史上其中一位偉大的人，而你的成就才剛開始」，最後寫下「Rest in power, King」。
查德威克鮑斯曼4年前加入漫威宇宙，以《美國隊長3：英雄內戰》中瓦甘達國王「帝查拉」建立「黑豹」形象，前年與去年他分別以《黑豹》、《復仇者聯盟：無限之戰》、《復仇者聯盟：終局之戰》闖出一片天，去年他更在電影《暴走曼哈頓》中擔任主演及監製，跨足幕後工作。
查德威克的家屬今聲明表示，查德威克早在4年前就確診罹患大腸癌，推估在拍攝《無限之戰》、《終局之戰》等片時，他都是抱病參加，今年6月他更被外媒拍到在女友陪伴下坐著輪椅進入急診室，但當時查德威克的發言人未回應，如今傳出死訊，影迷也對他當時拍片的敬業十分驚訝、不捨。
(中時新聞網)
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