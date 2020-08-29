出身單親家庭的姚如宣，母親要獨力養大三姊妹，卻又罹患乳癌在3年前病逝，拚了命打工、苦讀的她順利考取台大國企所，除了感謝許多友人師長的陪伴，她也鼓勵家扶兒不要因出身氣餒，只要願意付出、夠努力，一定會有回報。（謝瓊雲攝）

要開學了！彰化家扶中心29日在彰化女中禮堂舉辦獎助學金頒獎典禮，並邀請即將成為研究所、大學新鮮人的家扶兒分享自身經歷鼓舞家扶學弟妹，不少昔日受助的自立青年、企業家也以助養人身分出席，上千人共享家扶兒榮耀時刻。

員林市的姚如宣出身單親家庭，母親獨力扶養她和雙胞胎妹妹長大，卻在她大一時因乳癌病逝，大受打擊的她在家扶師長、好朋友陪伴下度過，努力打工、苦讀，順利考上台大國際企業研究所。就讀嘉義大學財金系期間，曾赴美國3個月，兼兩份打工存錢也累積語言能力。

姚如宣說，很感謝讓她借住家中的好朋友、與許多人的陪伴與扶持，雖然犧牲許多休閒娛樂時間，打工、課業兩頭燒，卻也練就出時間管理的本事，未來想從事金融業的她鼓勵學弟妹，永遠不要因自己的出身氣餒，只要願意付出、夠努力，一定會獲得回報。

另外，鹿港的陳足珍年幼時喪父，母親1人打臨時工養大3姊弟，她考上銘傳新媒體記傳播管理學系碩士班，大學廣告系時期曾獲28屆時報金犢獎，在網路社群浪潮下學習行銷企劃，藉打工累積實務經驗、磨練台風。

家扶中心主任王震光表示，感謝各界善心，讓家扶孩子不因經濟困頓而對夢想卻步，透過頒獎典禮，盼社會各界有更多人一起投資家扶兒的未來，讓這些孩子也能勇敢追逐夢想。彰化家扶捐款電話04-7569336，捐款帳號00271389。

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