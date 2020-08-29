據美國之音報導，美國國防部依據修訂後的1999財年《國防授權法》，28日公佈了更多直接或間接在美國經營的「共產主義中國軍事公司」，為美國對這些公司進行可能的制裁打下了基礎。

美國防部在一份聲明中說，五角大樓「決心凸顯並反制中華人民共和國的軍民融合發展戰略，該戰略通過確保人民解放軍可以獲取那些看起來是民間實體的中國公司、大學和研究項目獲得和研發的先進技術和專業知識，來支持人民解放軍的現代化目標」。

最新被列入中共軍事企業名單的公司有：

1.中國交通建設公司（China Communications Construction Company (CCCC)）

2.中國運載火箭技術研究院（China Academy of Launch Vehicle Technology (CALT)）

3.中國東方紅衛星股份有限公司(China Spacesat)

4.中國聯合網絡通信集團有限公司（China United Network Communications Group Co Ltd）

5.中國電子股份有限公司（China Electronics Corporation (CEC)）

6.中國化工集團有限公司（China National Chemical Engineering Group Co., Ltd. (CNCEC) ）

7.中國化工集團公司（China National Chemical Corporation (ChemChina)）

8.中化集團有限公司（Sinochem Group Co Ltd）

9.中國建築集團有限公司（China State Construction Group Co., Ltd.）

10.中國三峽集團有限公司(China Three Gorges Corporation Limited)

11.中國核工程建設總公司（China Nuclear Engineering ＆ Construction Corporation (CNECC) ）

五角大樓說：「國防部2020年6月向國會公佈了首份清單，並將繼續更新這份清單，在適當情況下加入更多實體。」

今年6月，五角大樓把華為和海康威視等20家中國頂尖企業列為中國軍方擁有或控制的公司並向國會提交了這份名單。

出現在美國國防部名單上的中國企業不會直接因此受到懲罰。不過，根據《國防授權法》，美國總統有權針對這些公司在美國的業務動用《國際緊急經濟權力法》(IEEPA)，包括採取制裁措施。

美國1999財年《國防授權法》要求制定這份「共產主義中國軍事公司」名單，以確保中國大陸不會利用加入世界貿易組織而獲取危害美國及盟國的國防技術。據報導，美國政府此前從未制訂或公佈過這份名單。

(中時 )