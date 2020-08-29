6月3日，友訊新經營團隊接手，70天當中，透過處分業外資產，改善公司治理，今年下半年虧損狀況有機會大幅改善。

8月11日，佳世達董事會通過，授權董事長在不超過95000張額度內，與友訊科技及友訊董事長李中旺協商，取得明泰普通股股份。

根據明泰去年公布的前10大股東持股，友訊以19.22%的持股比，擁有104000張明泰股票。佳世達這次點頭接手友訊持有的明泰股份，以8月17日明泰每股28.2元收盤價計算，友訊有機會藉這一次處分明泰股票，拿回26億元台幣的現金，今年有機會挑戰EPS 1元。

距離友訊經營權之爭落幕不到100天，讓外界好奇，今年友訊有機會「轉骨」嗎？

連續多年虧損 上半年幅度縮小

今年上半年，在經營權爭奪之際，友訊的損益狀況成為雙方問責的重點，因為友訊從2015年以來，除2018年有獲利，5年中有4年都呈現虧損，累積虧損超過34億元。

今年上半年，友訊營收為68億元台幣，較去年同期下滑近兩成，但事實上去年友訊生意做得多，卻是大虧3億6千萬元。

今年由於疫情讓市場暫時停擺，友訊反而得到喘息機會，使得今年上半年生意做得少，虧損也縮小到1600萬元。

友訊經營權易手，爭議之2在於當時友訊高階主管一一離職，公司陷入經營危機。8月11日，友訊終於公布總經理任命案，新任總經理陳瑋駿，2012年到2016年，曾任網通晶片大廠Broadcom（博通）的台灣區總經理，「陳瑋駿的任務，就是打造新的旗艦產品，」業界人士透露，由於網通產品的趨勢和晶片發展息息相關，陳瑋駿出線將讓友訊能「超前部署」。

同一天，新任財務長陳宜也到任，他是由台鋼集團推薦的人選。陳宜曾在跨國企業財務部門工作的經驗超過17年，在豐田汽車美國總部和全球4大會計師事務所的審計和諮詢部門都擔任過要職。

新團隊上任後，友訊正在重新盤點資訊配置。供應商透露，友訊在主要市場的排名早已被列為「其他」，小到看不到名次，但友訊還是像過去幾年一樣，每個月砸數百萬元買市場報告。

行銷資源的錯置也明顯可見。例如，友訊在台北火車站旁，仍租用1個大型的戶外看板；現在網路行銷才是最重要戰場，友訊在台灣卻連官方的LINE帳號都沒有。供應商透露，最近友訊盤點物流狀況，要求重新與物流供應商議價，要節流數千萬元。對此，友訊營運長黃稟洲則表示，「過去貨比3家，現在要求貨比10家」，目前的做法是努力讓費用控制合理化，「整合集團資源，避免重覆浪費」是當前努力的方向。

台鋼集團和高次軒家族的動向，這幾個月也有變化。在友訊經營權之爭落幕後，群益金鼎西松分行持續賣超友訊，達32000張；外界推測，這應是前董事長胡雪先前在經營權爭奪戰中拿下的持股，如今套利釋出。現在，胡雪旗下的浦聚投資和高次軒之子高宏毅仍握有3席董事。

新經營團隊上任 改革起手式

在台鋼集團部分，台鋼集團總裁謝裕民也多次和友訊經營團隊開會。根據業界人士轉述，跟他開過會的人「都有一種使命必達的壓力」。謝裕民背後有一群死忠支持的中南部金主，像這一次台鋼集團旗下持有大部分友訊股權的友訊投資，就設在台南。而謝裕民最重要的目標，就是讓友訊交出獲利成績單。

今年第2季，友訊帳上還有29億元的應收帳款和23億元的存貨，其中許多存貨是在先進國家過時的產品，但在開發中國家可能還有市場，只是沒人居中調度，這批產品變成沒地方去的「呆料」。而友訊在俄羅斯、印度等地都還有分公司，D-Link印度還在當地掛牌，從今年6月3日以來，D-Link印度的股價已大漲兩成。

友訊新任董事長李中旺曾承諾，明年2月要亮出成績單，如今看來，友訊今年光靠業外每股就有機會獲利1元，本業下半年也有機會轉盈。台灣網通之王能否重返榮耀，友訊第3季的財報狀況，將是最值得關注的指標。

(中時新聞網)