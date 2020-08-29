蔡英文總統昨宣布將開放含有豬肉萊克多巴胺美國豬肉進口，以及放寬30月齡以上的美國牛肉進口，各界質疑民進黨在野時強烈反對美豬美牛進口，執政後態度大轉彎。對此，行政院長蘇貞昌昨晚在臉書透過圖卡說明，強調政府會在食品健康安全把關。有網友翻出過去蘇貞昌批評馬政府開放含有瘦肉精的美牛進口是毫無顧國民健康作為留言打臉蘇貞昌。

面對政府將開放美豬美牛，引發外界對健康及食品安全疑慮，蘇貞昌透過圖卡說明，未來開放進口後，肉品料理及加工食品等所有豬肉產品，一定要有標示產地，也會規定學校營養午餐全用本土肉品。

至於國人愛吃豬內臟是否需要擔心，蘇貞昌說，台灣不吃冷凍內臟，台灣從未進口美國豬肝豬腎，因為沒有市場，所有不用擔心，且美豬僅有22％使用萊克多巴胺比例很低，就算選擇萊克多巴胺美豬，每天要吃33片排骨長期食用五到十年才會超標。

蘇貞昌提到，早在馬政府時期，台灣就已開放含有萊克多巴胺的美國牛肉進口，現在，為了降低貿易談判的障礙、接軌國際標準，我們會比照周邊飲食習慣相近的日韓等國，用國際標準來規範美國豬牛肉品的進口，是台灣把握關鍵時刻，勇敢踏出這一步，前進世界，機會稍縱即逝。

即便蘇貞昌出面掛保證，有網友不領情，翻出蘇貞昌2012年臉書批評馬政府開放美牛進口的言論，當時蘇貞昌指出，政府必須嚴謹把關絕對不能寬鬆的就是食品安全，政府禁用瘦肉精就是他在扁政府行政院長任內規定，這次開放含瘦肉精的美牛進口，毫不顧國民健康，也無視多數民眾反對，一意孤行。

蘇貞昌則回覆，2012年7月聯合國食品法典委員會codex訂定萊克多巴胺最高殘留容許量標準後，時任民進黨主席的他，當下同意以國際標準面對美豬美牛進口，並堅守民進黨一貫立場，守護國民健康參考國際標準嚴格監督政府保護畜牧產業，始終如一。

(中時 )