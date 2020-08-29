民眾在逗趣幽默的拔劍互動同時也能寓教於樂。（觀旅局提供／陳淑娥台中傳真）

「鐵山砧有趣」是以汽車模型盒外包裝為設計發想。（觀旅局提供／陳淑娥台中傳真）

鐵砧山雕塑公園是休憩的好去處。（觀旅局提供／陳淑娥台中傳真）

遊客可安排至大甲蔣公路享美食。（觀旅局提供／陳淑娥台中傳真）

台中大甲鐵砧山愈來愈好玩！3座可愛的互動式模型屋29日首次亮相，主題融入在地特色分別為「好想芋見你」、「鐵山砧有趣」及「一劍你就笑」，假日吸引不少網帥網美搶拍。台中市觀旅局指出，民眾不僅能將愛車駛入模型屋一同入鏡，還有機會抽中住宿券等豐富大獎。

觀旅局長林筱淇表示，大甲鐵砧山精心設計3座超Q互動式模型屋，主題分別為「好想芋見你」、「鐵山砧有趣」及「一劍你就笑」；其中「好想芋見你」以大甲的名產芋頭為設計發想，結合蛋糕外盒外觀，讓民眾與巨大冰淇淋來個甜蜜錯位合影。

「鐵山砧有趣」是以汽車模型盒外包裝為設計發想，盒上還有小百岳鐵砧山海拔高度，前來遊玩的民眾還能將車子開入模型屋內拍照。「一劍你就笑」最後是以傳奇歷史故事-劍井為發想，民眾在逗趣幽默的拔劍互動同時也能寓教於樂，歡迎大朋友小朋友一起來探索大甲鐵砧山與砧進彼此情感。

林筱淇說，大甲鐵砧山引人入勝的共融式遊憩設施與自然環境、人文藝術結合，除提供民眾更多元的體驗空間之外，也呼應現今民眾熱愛社群媒體打卡、PO美照傳遞資訊的互動模式，打卡抽好禮活動除了讓民眾更加熟悉大甲鐵砧山的美麗風貌與歷史涵養外，也能藉此順遊鄰近的外埔與大安海線景點，安排2天一夜遊海線踏青小旅行。

觀旅局指出，從大甲鐵砧山出發參觀大呷麵本家故事館、外埔大安休閒酒莊、體驗藺草步在海天一線大安濱海、身心舒壓勝地忘憂谷、布英熊文化創藝美食館，帶著滿滿回編織文化、手工香，享食新鮮海產、傳統糕餅、古早小吃，選購甲安埔特有的名產伴手禮，入住甲安埔的在地安心旅宿、特色民宿及旅館，結束一天美好的旅程，隔天還能慢憶開心賦歸。

林筱淇強調，目前為防疫期間，市政致力打造安心旅遊環境、積極展開觀光行銷同時，亦針對旅宿業者推出「安心旅宿」認證標章，提供給通過審核的旅宿業張貼於入口處，讓民眾輕鬆辨識、安心入住，創造住房商機。

另外剩下最後3天的購物節，台中遊客要把握最後抽獎機會，除到一般店家消費累計500元，就可獲得一組抽獎號碼，至購物節合作之優惠店家消費更有累計金額3倍計之超值優惠，有現金、精品豪宅、汽車、電動機車等多項大獎。

(中時 )