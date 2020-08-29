下周將開學，指揮中心也宣布8類場所務必戴口罩，因此不少民眾超前準備，今天大樹藥局特定門市將開賣萊潔雪花白口罩，明天上午屈臣氏和康是美將開賣中衛口罩，其中屈臣氏推出9款盒裝口罩，康是美也祭出3款特殊色，各通路販售詳情《中時新聞網》為您整理如下。

【美妝藥局】

●屈臣氏

明（30日）門市開賣9款中衛口罩，其中包括盒裝30入的酷黑迷彩、丹寧牛仔、月河藍、潮橘；盒裝50片的月河藍（晨曦）、炫霓紫、酷黑、深丹寧、薰衣紫，售價260元至300元，每家門市配貨的款式不同。

販售門市將統一在早上10時30分發放號碼牌，11點整準時開賣，若當天中午12時前未結帳則視同放棄，另每位會員限領一張號碼牌、限購一組，若號碼牌遺失也不會補發。

●康是美

明（30日）上午11點網購eShop開賣中衛口罩，款式有盒裝30入的黑+軍綠，以及5片裝的黑+古銅和薰衣紫，每人限購1組，詳情依網站為主。

●大樹藥局

今（29日）晚7時特定門市將開賣萊潔「雪花白」口罩，盒裝50片裝，售價399元，每人每日限購一盒。

【網購平台】

●蝦皮購物

今天下午５點將開賣福德好罩，每人限購1組。另蝦皮超市24h將在9月4日下午3點開賣中衛口罩，盒裝30片的月河藍（月夜），售價260元。

●Rakuten樂天市場

網站上將在9月1日上午10時開賣「長欣生技醫用口罩」一組3盒，售價1149元，每個帳號僅限購1組。

(中時新聞網)