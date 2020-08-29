哦～是誰住在深海的大鳳梨裡？

曾榮獲2座艾美獎、12座兒童票選獎肯定的知名卡通《海棉寶寶》，相信全球無人不知、無人不曉。這個出自史蒂芬海倫伯格之手的經典動畫，不僅讓海洋生物個性鮮明，深獲兒童喜愛，裡頭蘊藏許多對人類世界的諷刺，也廣受大人好評。

2018年，作者因不敵「漸凍人症」而離世，享年57歲，令粉絲遺憾萬分，但海綿寶寶的樂觀精神永遠活在世人心中，外界也紛紛以各種方式向史蒂芬海倫伯格致敬。日前威秀影城推出「小孩版」海綿寶寶、派大星造型杯，以及深海大鳳梨爆米花桶，激萌造型更引爆網友搶購浪潮！

DailyView網路溫度計今日特別整理了5大隱藏版秘密，更透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，針對「比奇堡」內所有靈魂角色進行調查，看看作者魔性畫筆下誰才是最高人氣！

《海綿寶寶》5大秘密你一定要知道

A.海綿寶寶才不是洗碗用的海綿

很多看過《海綿寶寶》的觀眾都有一個共同疑問，那就是為何卡通裡全是海洋生物，只有主角「海綿寶寶」是陸地用的工具，莫非他是人類污染海洋的垃圾？如果你這樣想就太腦補啦！事實上，海綿寶寶是「海綿動物」，是貨真價實的海洋生物，只是外觀跟大家廚房裡「方方黃黃的那一塊」沒什麼兩樣 XD。

B.海綿寶寶早就是中年大叔了

「海綿寶寶」在某一集裡曾出示駕照，讓人發現他出生1986年，算一算年紀，今（2020）年其實已經是35歲中年男子！

也就是說，雖然卡通裡大家都叫他「寶寶」，其穿著也跟好學生一樣，言行舉止更略顯中二，但數字是騙不了人的，大家已經可以改口叫他「海綿大叔」或「海綿歐巴」了。

C.海綿寶寶之父是海洋生物學家

雖說斜槓時代來臨，但聽完這個秘密，你一定會想說「未免也太斜了」吧！《海綿寶寶》的作者史蒂芬海倫伯格，過去居然還是一名海洋生物學家，而且他之所以開始創作，全是為了讓學生更快速、容易的認識海洋生物，才如此費心繪製漫畫，當作富含趣味性的教材，也意外讓自己踏上漫畫家之路。

D.蟹老闆的鯨魚女兒「珍珍」是領養的

小孩長得像父母是天經地義的事，畢竟基因會遺傳。不過為何蟹老闆明明是螃蟹，女兒珍珍卻是超大隻鯨魚呢？莫非他頭頂綠綠der...？好啦！別鬧了～其實珍珍是領養來的，對此坊間有兩種說法，一是作者設定職業軍人出身的蟹老闆，某日在戰場廢墟發現鯨魚小女孩，於是決定好好扶養她長大，停止打殺生活，改當平凡生意人。

二是這個溫情設定被作者改成「蟹老闆祖父曾是海盜」，所以珍珍其實是蟹老闆爺爺帶回家的！怎麼辦？後者好像比較符合蟹老闆個性耶！

E.比奇堡的原型為美國核爆炸實驗地

承一開始所言，《海綿寶寶》這部卡通有許多諷刺當今人類為了一己私利，不顧生態平衡的暗喻。

好比動畫裡這群奇特海洋生物的主要居住地「比奇堡」，正是作者根據美國1946年至1958年的核爆炸實驗地「Bikini Atoll」所描繪的。

因此不少人都認為，「海綿寶寶」、「派大星」、「章魚哥」、「蟹老闆」等角色之所以會出現奇特行徑，甚至有怪奇的意識，正是作者想藉由黑色幽默，反諷人類造成環境污染，甚至導致生物突變的不當副作用。

別走開！下一頁將為你揭曉

《海綿寶寶》網路討論度最高的15大角色

5. 「蟹老闆」蟹阿金

生日：11月30日

星座：射手座

在比奇堡創立知名快餐店「蟹堡王餐廳」，以獨家祖傳秘方製作超人氣料理「美味蟹堡」的「蟹老闆」（本名-蟹阿金），是一隻視錢如命的紅色螃蟹，因此他不僅剝削旗下員工「海綿寶寶」、「章魚哥」，連自己的鯨魚女兒「珍珍」都斤斤計較、吝嗇到家！

不僅如此，他還常常為了一時貪念，冒出許多不要命的瘋狂想法，結果惹禍上身，但你也別看蟹老闆是小氣鬼就打從心底瞧不起，年輕時他在海軍服役可是坐擁「鐵甲金鐘罩」的稱號，儘管現在其因退休而發福，再也穿不下帥氣制服，可當年蟹老闆的驍勇善戰，似乎仍是一大傳奇啊！

4.章魚哥

生日：10月23日

星座：天枰座

自詡音樂、藝術大師，實際上是三流畫家和豎笛手的「章魚哥」，是一隻在蟹堡王餐廳擔任收銀員，三不五時咒罵「蟹老闆」摳門的藍綠色章魚。

由於其自命清高，所以平常總是板著一張臉，態度十分傲慢，也經常吹奏難聽音樂，引發比奇堡居民公憤。

不過章魚哥會如此憤世忌俗，恐怕也不是沒有原因，畢竟過去他曾擁有一頭金髮，但後來只剩禿禿的光頭與大大的鼻子，努力生髮都不見效，加上其居住的復活島人像屋，就位在「海綿寶寶」與其好友「派大星」兩家中間，經常不得清幽，因此性格似乎有越來越厭世的跡象。

3.「皮老闆」希爾頓．皮．二世

生日：11月12日

星座：天蠍座

將「海之霸餐廳」開設在「蟹堡王餐廳」對面的「皮老闆」，是一種綠色浮游生物。由於一直以來他非常嫉妒「蟹老闆」門庭若市的盛況，因此總將對方視為眼中釘，處心積慮想偷走美味蟹堡製作秘方。

但皮老闆殊不知，問題根本不在蟹堡多好吃，而是他拿鮭魚當基底，自豪推出的「海霸糊」口感太噁，同時還具有毒性與腐蝕性，才導致餐廳生意慘淡到爆。

不過皮老闆對蟹老闆的恨也其來有自，因為過去兩人是一同長大的好友，可最後卻為了爭奪研發出來的秘方而交惡，還好這條復仇的路上，皮老闆身旁一直有電腦老婆「凱倫」相伴，至少不是那麼孤單。

2. 「派大星」派崔克．星星

生日：2月26日

星座：雙魚座

將「單純過頭就是蠢」這論點，完美詮釋的粉紅色胖胖海星「派大星」，雖然是「海綿寶寶」的石頭屋好鄰居，也是最好的朋友，但由於其想法簡單、個性迷糊、懶惰又孩子氣，所以幾乎任何事落到他手上都會搞砸。

不過派大星絕非惡意，也十分關心海綿寶寶，只可惜天真過頭，很多提議不合邏輯，才無意間給好友惹出麻煩。加上他天生愛在一旁冷嘲熱諷，導致兩人爭吵不休，還好最後總是以和好收場。

1. 海綿寶寶

生日：7月14日

星座：巨蟹座

相信許多人早就猜到，本榜冠軍正是由男主角「海綿寶寶」拿下！不過這也難怪，畢竟在「蟹堡王餐廳」擔任廚師的海綿寶寶，工作起來認真，還有一顆善良的心，總是原諒好友「派大星」無厘頭的行為，甚至幫他闖的禍擦屁股，當今世上，這樣夠義氣的人要上哪找？

只是咱們還是不得不說，海綿寶寶的正面思考，常常到無可救藥的程度，可是「如果四處探險是你的願望」，那學習他的爛漫人生觀，試著「敲敲甲板讓大魚開路」，也是不錯的選擇哦！

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年08月30日至2020年08月28日，時間近3年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『卡通《海綿寶寶》人物、角色』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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(中時新聞網)