大聯盟為黑人發聲的抗議活動有趨緩跡象，不過在今日「傑基羅賓森日」這意義非凡的日子，太空人決定響應，與運動家之戰每位球員都穿著42號球衣，開賽前靜默一陣子後，一起離開了球場，達成和平罷賽，將社會變革的目標持續下去，太空人也成為大聯盟第21支響應罷賽的球隊。

羅賓森（Jackie Robinson）是大聯盟史上首位黑人球員，他的背號42號也在各隊成為退休號碼，每年4月15日被大聯盟訂為「傑基羅賓森日」，今年則因為疫情而延到今日舉行。因此太空人與運動家都身穿42號球衣，並將兩隊球衣以及黑人平權「Black Lives Matter」的黑色T恤一起放在本壘後，和平退場，也代表對非裔男子布雷克（Jacob Blake）被警方槍擊的抗議。

太空人總教練貝克（Dusty Baker）說，「我為這一代人感到驕傲，60年代僅有非裔美國人和少數白人站出來，但這個時代，我看到各個民族、宗教的年輕人發聲。」而運動家總教練馬文(Bob Melvin)則說，他完全支持太空人罷賽的決定，「我期待穿上這件球衣，對這位42號球員以及他的生涯獻上最大的敬意。」

2天前大聯盟就跟進NBA有了罷賽舉動，累計共有10場比賽、20支球隊參與，今日再加上太空人，共有21支隊伍響應。太空人由於遇上颶風，目前已3天沒有進行比賽，明日會與運動家進行雙重賽。

「傳奇42號」是以羅賓森為原型拍攝的電影，大聯盟因疫情將「傑基羅賓森日」改為今天舉辦，不過就在每支隊伍穿上42號球衣時，電影中飾演主角傑基·羅賓森的演員查德威克鮑斯曼（Chadwick Boseman）傳出在今日因大腸癌病逝，享年43歲，他同時也是《黑豹》的男主角，令人不勝唏噓。

大聯盟今日舉行傑基羅賓森日，太空人球員全部身穿42號球衣表達紀念。（美聯社）

(中時 )