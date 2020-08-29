受到新冠疫情衝擊，賭城業者也撐不住！美高梅國際度假集團（MGM）周五表示，先前1.8萬名放無薪假的員工，確定永久裁員。受到削減人事成本消息激勵，MGM股價周五一度大漲 6%。

CNBC報導，MGM集團為賭城最大的賭場業者，這波疫情導致航空旅遊、飯店觀光等重創嚴重，即使內華達州6月重啟經濟活動，但MGM的飯店和賭場生意並無起色。目前美高梅位於紐約州的帝國城市賭場和拉斯維加斯的公園飯店，仍處於關閉狀態。

美高梅指出，據聯邦法律規定，員工放無薪假超過6個月若未復職，公司必須提出強制解職日期，而8月31日將是最後期限，「很遺憾地，我們無法再請他們重回工作崗位了。」

不過美高梅也提到，對於無薪假員工的健康福利將延至9月30日，如果於明（2021）年底前召回員工的話，公司承諾將保留他們的年資。

在刪減人力成本措施激勵下，MGM周五股價一度大漲6.4%，終場上漲 4.6%、收在23.86美元。MGM今年以來股價已暴跌31%。

(中時新聞網)