蔡英文總統28日下午召開記者會宣布有條件開放美國牛、豬進口，雖強調是經過謹慎評估且食安絕不妥協的狀況下開放，但仍引起不少議論。對此，資深媒體人黃暐瀚在臉書上表示，美豬已經了7年，如今宣布開放「毫不意外」，而蔡政府的下一步，「就是核食」。

黃暐瀚指出，關於美豬，美國其實已經等七年了，2013年美國向馬政府提出希望進口美豬，當時民進黨立委群情激憤，開記者會嗆聲：「敢進口美豬，總統就下台」，如今總算在蔡政府的帶領下真正開放。而2019年5月10日，面對日本積極希望進口核食，蔡總統曾說過，公投已經否決的事情，「兩年之內，不宜改變。」

而這「兩年之內」正是關鍵。黃暐瀚表示這個兩年內的意思，就是今年11月25日之後，就沒有不宜了。

黃暐瀚認為，不管美豬或是核食，都是美國跟日本希望中華民國能夠開放進口的，這是嚴肅的「國際現實、利益交換」，馬總統當總統的時候是；現在蔡總統當家亦然。

千萬不要別人開放是賣台，你來開放叫爭取更多權益。雙標，就不好了。

(中時新聞網)