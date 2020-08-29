金門觀光小天使「阿特」胖卡與狀元遊行表演，一起在台北西門町迎賓。（金門縣府觀光處提供）

「金門中秋博狀元餅」跨海快閃台灣，吸引民眾排隊體驗和拿獎品。（金門縣府觀光處提供）

首場機票得主是到台灣旅遊的金門盧姓鄉親（左），讓她開心直說「太好運了!」（金門縣府觀光處提供）

「2020金門中秋博狀元餅」跨海快閃台灣，北、中、南連辦3場體驗活動，最大獎是台金線來回機票，連老外也開心擲骰子拚手氣。昨夜首場得主是到台灣旅遊的金門盧姓鄉親，讓她開心直說「太好運了!」

至今已有300多年歷史，入選2012交通部觀光年曆國際行銷活動，在紐約時代廣場LED大型廣告亮相的〈金門中秋博狀元〉，原盛行於金、廈一帶，相傳是鄭成功的金門籍大將洪旭在中秋時節，為讓來自大陸內地的官兵排解思鄉情懷，發明將科舉制度的秀才、舉人、進士融合其中，好吃又好玩的擲骰子博餅遊戲

縣府觀光處組團赴台行銷，舉辦3場次快閃博餅體驗， 每次1小時，昨晚上7時在台北西門町紅樓前廣場開幕，吸引大批民眾排隊試手氣，緊接安排29日下午5時在臺中市草悟廣場、30日下午5時在高雄市漢神巨蛋廣場。

每場最大獎品是台灣金門來回機票，還有金門特產包括貢糖、麵線、一條根系列產品和以目前台灣地區僅見保育動物「水獺」為造型的鑰匙圈、錢包等獎項。

首場在金門觀光小天使-水獺「阿特」化身胖嘟嘟的胖卡車，頂著喜洋洋的狀元帽迎賓，並有古裝狀元遊街串場表演和博餅快問快答，現場氣氛熱鬧滾滾，吸引許多民眾圍觀，並與「阿特」合照打卡按讚拿獎品。

精彩的博餅經過2輪比賽後，由1位到台灣玩的金門籍盧姓鄉親獲得首獎台金來回機票，讓她驚喜不已，沒想到到台灣旅遊還可以博得機票，開心得不得了。

(中時 )