大甲有業者為吸引消費者上門，推出夾乒乓球換獎品新玩法觸法。（大甲警分局提供／陳淑娥台中傳真）

娃娃機夾娃娃不稀奇，台中市大甲有業者為吸引消費者上門，推出夾乒乓球換獎品新玩法，具備「以小博大」機率性，且該機檯未經過評鑑。警方為端正轄區善良風俗、防止青少年於暑假沉溺相關遊戲，經多日蒐證後，日前實施臨檢，並通知相關檯主到案說明且坦承不諱，全案依違反電子遊戲場業管理條例及涉嫌賭博罪函送法辦。

大甲警分局日前接獲民眾檢舉，大甲區多間選物販賣機有擺設乒乓球之選物機檯，該等機檯未經評鑑及業者改變遊戲玩法後，具備「以小博大」之機率性。

該娃娃機裡頭了一大箱乒乓球，爪子一把抓下去，就有一顆進洞，不僅趣味性提升，不管大人或小孩看了都想玩，但掉進洞裡的卻不是中獎，得剛好卡在中間小洞中，才能跟檯主換取獎品。

大甲警分局為端正轄區善良風俗、防止青少年於暑假沉溺相關遊戲，經多日蒐證後，於26日晚間實施臨檢，並通知相關檯主到案說明且坦承不諱，全案依違反電子遊戲場業管理條例及涉嫌賭博罪函送台中地檢署偵辦。

警分局長李建興表示，選物販賣機提供消費者在閒暇之餘有紓壓管道，惟坊間業者為了獲得較高利潤，藉由改裝機檯等方式吸引消費者，讓單純選物成了選「誤」，藉此呼籲，針對賭博等不法行為及不肖娃娃機業者，警方將持續強力掃蕩，以淨化社會治安、杜絕賭博歪風，有心人士切勿以身試法。

(中時 )