新北市動保處今（29日）上午會同9個動保團體及中華民國山岳協會等單位在永和河濱公園舉辦「獸鋏雷霆行動大會師」，共有105人參與，將針對過去1年7個通報熱點同步進行清山行動，盼藉此減少犬貓、野生動物遭獸鋏或山豬吊傷害案件

動保處自2019年4月成立獸鋏雷霆行動，透過當地民眾及動保處組成巡查隊，通報熱點已由13條減少至7條，民眾若有發現有人違法使用，可通報動保處24小時專線02-29596353派員前往，如查獲行為人違規屬實，通報民眾可獲得罰金50％的檢舉獎金。

透過金屬探測器搜尋，可有效偵測捕獸鋏，不僅提升準確性也減少工作人員探索時效，以及增加人身安全。

中華民國山岳協會隊長江啟祥表示，大桶山登山步道位於烏來區忠治部落內，因遠眺山形似大圓桶而得名，沿途有高大的林木遮蔭，經常可見白鼻心、山羌及台灣藍鵲等野生動物棲息，具有豐富的生態資源。但山林內偶有山豬吊及捕獸鋏等陷阱，一般人很難直接以肉眼發現，除容易誤傷目標動物，對一般民眾也有危險性。

動保處表示，違法使用獸鋏或山豬吊捕捉動物，經查獲可處1萬5000元以上7萬5000以下罰鍰。若造成動物死亡，有可能還得面臨2年以下有期徒刑，呼籲民眾勿以身試法。

共有台灣動物保護行政監督聯盟、臺灣巴克動物懷善救援協會、金汪汪流浪動物家園、台灣咪可思關懷流浪動物協會、台灣動物保護法律研究協會、世界愛犬聯盟、中華民國動物保護協會、台灣防止虐待動物協會及玉山菊元協會等9個動保團體及中華民國山岳協會等單位參加。

(中時 )