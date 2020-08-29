◎雙北煙火秀 周末接力放閃

新北市22日原先要在淡水漁人碼頭舉辦5分20秒煙花秀與台北大稻埕480秒情人節煙火，卻因遇颱風「巴威」擾台雙雙喊卡，新北宣布煙火秀改期至30日晚間8時施放，而北市也延至29日在大稻埕登場，雙北接力放閃。

◎樹林河濱心願景 打造網美勝地

樹林河濱公園是樹林、鶯歌人喜愛的休憩場所，但缺乏地景特色頗為可惜，新北市府高灘處研議後，將斥資1600萬再造河濱公園，把滯洪池打造成愛心形狀，再由周邊80歲的老榕樹「戀戀大漢樹」來襯托其美麗景致，盼打造新北版的「伯朗大道」、「金城武樹」，成為網美打卡新熱點。

◎新興打卡景點 南漂青年彩繪司令台吸睛

苗栗縣苑裡鎮公所邀請南漂青年返鄉創作，以苑裡著名的「鴨間稻」為主題，繪製3D地景藝術，原本慘白無趣的司令台煥然一新，成為新興打卡景點，創作者鄭宇成說，鴨間稻是友善耕作的方式之一，作品不僅表現在地文化，也希望傳達社會和睦的氣氛。

◎新竹風箏節 16米巨龍飛天

「2020新竹市國際風箏節」將於本周末在新竹漁港熱鬧登場，市府今年邀請15支隊伍、百位風箏好手，展出由16米飛龍領軍的巨獸系列等造型風箏，另還有英、美、德、法、澳、台等6國帶來國際地景藝術風箏展，精彩可期。

◎田尾1日輕旅行 歡迎「拈花惹草」

田尾公路花園素有「花的故鄉」美譽，在業者用心下，更栽出許多祕密花園，吸引人們來尋幽探祕，這次上、下一條心，推出1日遊的田尾輕旅行，號召一起來「拈花惹草」；觀光環園道4.7公里，可以踩著協力車漫遊，更提供許多DIY。

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(中時新聞網)