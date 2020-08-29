《黑豹》男主角查德威克鮑斯曼（Chadwick Boseman），傳出因大腸癌於洛杉磯病逝，享年43歲，據悉他4年前也就早在拍攝《黑豹》前就得知罹病，不過他仍一邊抗癌一邊拍攝，在卸下「黑豹」一角時，還嚴格執行素食主義，讓他被譽為「生命鬥士」。

根據查德威克鮑斯曼家人聲明內容，他從拍攝《黑白正義》到《誓血五人組》就是邊化療邊拍攝，尤其抗癌期間還一連推出8部片，包括《美國隊長3》、、《黑豹》、《復仇者聯盟3》、《復仇者聯盟4》等，然而隨著查德威克逝世，去年上映的《復仇者聯盟：終局之戰》和《暴走曼哈頓》成為查德威克鮑斯曼生前最後代表作，也讓影迷心中留下無限遺憾。

《黑豹》2018年全球票房13.4億美金，更在奧斯卡提名最佳影片等7項大獎，最終抱回最佳服裝設計等3大獎，續集原本預定要在2022年5月上映續集，甚至被設定為開啟漫威宇宙第五階段的第一部電影，未料卻此刻傳出噩耗，讓全球影迷相當不捨。

查德威克鮑斯曼去年10月傳出與女友訂婚，今年6月外媒直擊他坐著輪椅進急診室，如今查德威克傳出病逝噩耗，家屬也發聲明提及查德威克是在家中安詳過世，妻子和家人都陪伴他走完人生最後一程。

(中時新聞網)