蔡英文總統宣布開放含瘦肉精美豬、30月齡以上的美牛進口，引起在野黨強烈反彈。國民黨立委吳斯懷十問蔡英文，雖然政府宣稱做好把關，但豬農就沒有傷害了嗎？國人健康就安全無虞嗎？台灣並不缺豬肉和牛肉，此時開放是要交保護費嗎？軍購交得還不夠嗎？他砲轟，美豬美牛開放昨非今是，這不是雙標什麼叫雙標？

蔡英文昨說，開放美豬美牛是基於戰略和經濟考量決定，是促進台美關係最後的契機，還強調絕不會犧牲養豬產業及消費者權益。對此，國民黨立委吳斯懷質問，開放美豬美牛，美國就會派兵嗎？這不是卑躬屈膝嗎？為何還要成立100億基金保護協助國內養豬業？

吳斯懷說，根據食藥署現行規定，我國目前全面禁止含瘦肉精美豬進口，美牛則僅允許10ppb以下含量的肌肉進口，妳知道民主國家修法要經過立法程序嗎？

針對蔡英文說，他們並沒有改變、沒有退讓，因為時空環境改變，吳斯懷請問民進黨，已形成共識嗎？點名綠委王美惠支持嗎？他指出，2012年綠委陳亭妃、屏東縣長潘孟安稱民進黨主張「瘦肉精，只有零檢出」，2013年綠委劉建國揚言，只要開放美豬美牛，府院黨將「全面開戰」，當年民進黨雲林縣黨部主委林源泉則說，若美豬開放「一定要求總統下台」。

吳斯懷痛批，政府在開放前完全沒有與業界人士討論，重大政策推動完全不需要溝通嗎？醫界指出，近年歐、美針對瘦肉精的相關研究顯示，萊克多巴胺除了可能危害心血管健康，甚至可能影響大腦中樞神經。請問蔡英文如何保證國民健康？

吳斯懷抨擊，政府宣稱會做好安全把關，會清楚標示，做好檢疫，從零售市場到餐飲到便當業，都會清楚讓人知道食品資訊。請問做好安全把關，豬農就沒有傷害了嗎？國人健康就安全無虞嗎？

吳斯懷不解地問，台灣並不缺豬肉和牛肉，為何此時還要特別開放美豬、美牛的進口？是要交保護費嗎？軍購交得還不夠嗎？因為美國衛生部長阿札爾擔任過生產萊克多巴胺的禮來公司總裁，回報他來訪就開放美豬美牛嗎？美國疫苗就不需要了嗎？他砲轟，美豬美牛開放昨非今是，這不是雙標什麼叫雙標？

(中時 )