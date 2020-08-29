體育署主辦「2020 SUPER STAR體育表演會」，將於9月19日在台北小巨蛋隆重登場。本次邀請了超過30組的頂尖團隊參與，包含來自台灣各地的體育團隊以及藝文表演者，其中非常引人矚目的，國立台灣戲曲學院將京劇融合街舞、體育、饒舌等，所呈現的創新跨界表演。

本次京劇的演出共有4幕，分不同的主題與詮釋方式。第1幕由京劇團出演，營造天庭的感覺，讓觀眾體會到京劇服裝、造型之美。第2幕名為「猴子愛運動」，由國立台灣戲曲學院的學生擔綱小猴子，將傳統京劇融入街舞以及嘻哈文化，將籃球、足球等運動也結合其中，用一個全新的方式，打破一般觀眾對於京劇、戲曲的刻板印象。

目前在京劇團擔任武生的林政翰，小時候非常喜歡看武打電影，加上自身調皮、愛玩的個性，被親戚推薦來台灣戲曲學院就讀。林政翰表示，「非常榮幸能夠參與體表會的演出，能將體育跟文化融合，是件非常令人感動的事，以往沒有這樣的呈現方式，希望能藉由這次機會，讓更多人知道京劇在台灣的發展。」

排練指導老師劉承恩強調，「這一次的表演，要將京劇、歌仔戲、武術、街舞、饒舌等等，所有東西重新編排、融合，拿出各自的長處。」，為了做到完全創新，以往只要求動作順暢的京劇，因應街舞的加入，表演者必須學習適應音樂的拍子，細雕整齊度，這都是新的挑戰；甚至為此更改音樂，到錄音室重新錄音。

體育表演會將於29日下午1點正式開放網路免費索票，有興趣民眾請上網搜尋活動官網「i運動」(http://isports.sa.gov.tw/)。另配合中央疫情指揮中心之建議，有別於往年分區不劃位之做法，今年活動入場將採取實名制及對號入座，民眾於KKTIX索票完成後，演出當天除提供票券證明外，還須攜帶個人身分證件至活動會場進行登記，並於小巨蛋內須全程配戴口罩。

(中時 )