北京王府井商業區附近的一處天主教堂。（藍孝威攝）

一位中國大陸的天主教主教經過了祝聖典禮，這位曾在美國進修的主教既得到了教宗方濟各的任命，也獲得了北京的認可。這是梵蒂岡去年與北京簽署歷史性的臨時協議之後，首次獲得任命的中國大陸主教。

美國之音引述梵蒂岡新聞網報導，教宗新聞室主任布魯尼8月27日說：「我可以確定，中國內蒙古集寧／烏蘭察布獲祝聖的姚順（安東尼）主教接受了教宗的任命，就如主持晉牧禮的主教在昨天2019年8月26日的祝聖禮儀中所表示的那樣。在聖座與中華人民共和國於2018年9月22日在北京簽署了臨時性協議後，姚順蒙席的主教祝聖尚屬首次。」

據中國官方認可的天主教愛國會網站報導：「儀式由中國天主教愛國會副主席、呼和浩特教區孟青錄主教主禮，巴彥淖爾教區杜江主教、寧夏教區李晶主教、太原教區孟寧友主教襄禮，近100名神父共祭。修士、修女及1200多名教友參禮。」

梵蒂岡新聞網報導，孟青祿主教說，在晉牧禮中「提到了教宗方濟各的任命」，晉牧禮是在「莊嚴、和諧及有序」的氣氛中舉行的。報導說，這是繼臨時性協議及《教宗方濟各致中國天主教信友及普世教會文告》之後，2位中國大陸的主教出席青年世界主教會議以來的又一成果。

梵蒂岡新聞網介紹，現年54歲的姚順主教在中國天主教神哲學院接受了培育，之後又在美國紐約的聖若翰大學和菲律賓馬來巴來的保羅六世禮儀學院專攻教會禮儀學。回國後，他繼續在中國天主教神哲學院教授禮儀課，同時擔任靈修處主任。姚順也在全國禮儀委員會中任職。2010年，他回到集寧教區輔助他的前任劉世功（若望）主教。劉世功2017年以90歲高齡去世。

《紐約時報》分析，姚順獲得祝聖顯示北京方面似乎願意讓步，因為姚順2010年獲梵蒂岡批准繼承一位年逾八旬的主教的職務，但北京方面沒有批准，甚至在這位主教2017年去世後，北京也不遲遲不同意讓姚順繼任。

《紐約時報》說，北京方面這次同時允許地下教會成員、內蒙古巴盟教區的杜江主教參加姚順的晉牧禮，等於默許了杜江的主教地位。

梵蒂岡新聞網的報導特別援引天主教愛國會副主席孟青祿主教的話說，他在晉牧禮中「提到了教宗方濟各的任命」，並說「《環球時報》如此表示，並在關於主教接受祝聖的文章中作出了正面的評論。」

這篇有「正面的評論」的官媒文章是《環球時報》的一篇英文報導。但是天主教愛國會有關姚順主教祝聖的報導，隻字未提教宗方濟各以及梵蒂岡與北京達成的臨時協議。

(中時 )