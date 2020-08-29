境外生已陸續返台，但檢疫旅館費用高昂，讓學子吃不消，有境外生今(29)日發布一封陳情信給教育部，希望能夠允許並開放，讓擁有校外住所的同學沒，可以比照其他入境外籍人士，進行居家隔離。

以下是境外生陳情信全文：

尊敬的教育部，

您好！我們是等待返校的境外生。我們希望貴部能允許有校外住所的同學，比照其他入境外籍人士、居家隔離，理由如下：

1、防疫旅館減少，無法及時返校

由於臨近開學才突然開放大批量的境外生，防疫旅館已經爆滿，而在9月政府取消1200元補助後，防疫旅館會更少。不少學生會被拖至10月甚至11月才能返校，而這也將對學校回歸正常教學秩序產生衝擊，例如老師將很可能被迫繼續開設遠程教學、學校被迫人工辦理無法按時返校同學的註冊事宜等。

許多境外生在台房租空繳已達半年之久，經濟負擔較重。我們無意索要補助、給學校和政府帶來負擔，只希望一個小小的舉動，可以為所有人帶來方便。居家檢疫住所也是台灣防疫量能的一部分，若有校外居所的同學能自行居家隔離，可有效防止資源閒置，為學校其他同學、甚至整個台灣防疫量能騰出空間，從而加快整體境外舊生及新生入臺效率，有益台灣高教事業的正常、高效運轉。

2、願配合監控措施，願付相關費用

衛生福利部已表示對境外生於住所居家隔離沒有意見，因為這是對所有外籍人士一視同仁的做法，只是學生部分由教育部安排。

台灣對入境隔離人士實行了電子監控、里長管理等措施，手段已日臻完善。但實施初期也不乏出現有人落跑的情況，其中包括幾名境外生。境外生因此喪失了居家檢疫的資格，其他外籍人士卻並未受到影響。此現象與疫情初期監控及懲罰措施不到位有關，因此，關鍵在於明確懲罰機制。我們願意簽署相關協議，一旦出現違約行為，會接受相關懲處。同時我們也希望可以比照其他外籍人士、支付檢疫費用。因為從目前看來，經濟能力最差的學生，在所有入境人士中檢疫費用是最高的。

境外生是向世界展示台灣的重要窗口，我們懇請教育部同情學生們的處境、考慮台灣高教的整體發展，通過我們的請求！

——等待返校的境外生們

(旺報 )