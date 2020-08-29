運動家在和平罷賽的同時，也趕在831交易大限之前換來了天使明星野手拉史泰拉(Tommy La Stella)，進一步強化打線。拉史泰拉去年在天使首次入選明星賽(因腿傷缺陣)，之前他是小熊的板凳球員，轉到天使才打出先發等級的亮眼成績。

雙方球團還未正式發布，《美聯社》已掌握消息，運動家將會送出貧打的內野手巴瑞托(Franklin Barreto)。巴瑞托本季只有10次打數，打擊率0，他生涯平均0.180，僅能在守備方面貢獻球隊。相較之下拉史泰拉實在太強了，本季0.273打擊率、攻擊指數0.845。

拉史泰拉的合約只剩最後一年，季外就要重簽，但他加盟可確保運動家今年在美西的霸權。運動家與天使都是美西球隊，運動家是龍頭，天使墊底，兩隊勝差超過10場。運動家沒意外可打進季後賽，拉史泰拉在小熊時期打過季後賽，12次打數掛零，今年他有機會以先發球員身分參與季後賽。

今年是黑人大聯盟(Negro Leagues)100周年紀念，聯盟在球場內慶祝，但美國社會的歧視案件仍然一再發生。29日的賽事運動家臨時喊停，以抗議警察槍擊黑人事件，對手太空人也支持他們。這不致影響雙方賽程進度，他們隔天就會以雙重賽方式彌補。

(中時新聞網)