由日本mixi旗下的XFLAG™ Studio所推出的一拉一放、戰鬥RPG《怪物彈珠》，和電視動畫《我的英雄學院》的第二彈合作活動將於2020年9月2日（三）中午正式開跑。

本次合作活動中，除了「切島銳兒郎」「八百萬百」「常闇踏陰」等人氣角色將首次在《怪物彈珠》中登場之外，第一彈合作活動的角色也會再度登場。此外，「綠谷出久」「爆豪勝己」「轟焦凍」在活動期間也將開放「獸神化・改」進化型態。吸引動畫粉絲及新舊玩家一同響應！

■部分登場角色

《怪物彈珠》 x《我英》合作除推人氣新角外，更開放第一彈角色獸神化・改解禁。(圖/XFLAG提供)

■「我的英雄學院名場景猜謎活動」開跑囉！

《怪物彈珠》 Line官方舉辦期間限定「我的英雄學院名場景猜謎活動」。(圖/XFLAG提供)

除了遊戲內活動之外，為紀念「我的英雄學院×怪物彈珠」第二彈合作活動，《怪物彈珠》將於8月28日（五）起於官方LINE帳號中先行舉辦「我的英雄學院名場景猜謎活動」！參加活動的話就有機會獲得遊戲內道具以及特殊稱號，還有只有在日本期間限定發售，其他地方買不到的原創周邊商品！想要的玩家千萬別錯過這次的機會，快來加入怪物彈珠官方LINE帳號看看如何獲得這些豪華獎品吧！

▼「我的英雄學院名場景猜謎活動」活動期間：2020年8月28日（五）17:00～2020年9月5日（六）23:59為止

■獎品一覽

現在參加怪物彈珠官方LINE帳號活動，有機會將《我英》合作周邊帶回家。(圖/XFLAG提供)

■何謂電視動畫《我的英雄學院》

為以目前在日本「週刊少年JUMP」（集英社）上連載，出自日本漫畫家「堀越耕平」筆下的超人氣漫畫《我的英雄學院》為原型改編的電視動畫。目前原著漫畫系列的累計發行數量已超過2,700萬本，電視動畫系列亦播放至第4季，同時，也已確定會製作第5季電視動畫。

《我的英雄學院》以人人都擁有被稱為“個性”的超能力的世界為舞台，主角是被稱作“笨久”的綠谷出久。故事從他夢想成為一名「英雄」，可以保護社會並打擊利用“個性”犯罪的「敵人」為開端，描繪了綠谷出久進入培育英雄的名校——雄英高中就讀，並和同伴們一起成長的點點滴滴。是部朝著「友情、努力、勝利」勇往直前的週刊少年JUMP主流英雄作品。

更多活動詳情，請參閱「怪物彈珠」官方網站及Facebook粉絲專頁、YouTube頻道掌握最新情報！

XFLAG今後也將持續提供可與親朋好友同樂，且令人「腎上腺素全開」的共鬥娛樂體驗。

(科技)