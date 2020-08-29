林口長庚外傷骨科主治醫師周應照29日說明陳之漢病況。(蔡依珍攝)

網紅「館長」陳之漢28日清晨遭開3槍急送醫開刀，林口長庚醫院29日指出，陳恢復良好，一早換藥時還能開玩笑，醫師坦言陳最關心自己能否恢復健身，院方指出，一般人約可3個月恢復正常生活、半年開始正常運動，希望陳可以成為復健典範，陳也笑答：「我願意接受這個挑戰！」

林口長庚副院長簡榮南與林口長庚外傷骨科主治醫師周應照29日說明陳之漢病況，周指出，昨晚手術後有使用止痛藥，一早換藥時，陳的肢體傷口狀況很好，右大腿粉碎性骨折的腫脹程度，也在預期中消腫，陳還能邊聊天開玩笑，疼痛應該在陳可以忍受的範圍，整體都往好的發展，但畢竟外傷多，仍盡量讓他在隔離的環境，減少感染或腔室症候群的風險。

「先求生活作息正常、運動正常！」周應照也說，陳之漢開刀前一直想知道自己未來還能否健身運動，但開刀後已沒在追問極端運動的狀況，周指出，陳在網路聲量大，是很好的正面能量，鼓勵他先恢復傷口、3個月內恢復正常生活作息、半年達到運動工作正常，他也正面鼓勵陳不要太極端要求自己，立刻要拿2、300公斤那麼重，要積極復健，帶給社會正面能量，陳之漢也深知自己傷害比較大，允諾：「身體是我自己的，當然要要求自己！」讓周應照大讚醫病回饋佳。

館長槍擊手術後恢復狀況好，還能開玩笑。

周應照指出，雖然右大腿損傷很大，但陳之漢的主客觀條件都許可，經過第一次手術精確治療，骨頭方位角度長度都正常，相信他健康身體、加上有復健積極態度，有條件恢復到相當不錯狀況，他也笑言畢竟陳的運動太高階，沒有其他病人可以比對他的狀況，希望陳可以成為恢復健康的楷模，陳也笑答：「我願意接受這個挑戰！」

周應照說，因陳肌肉壯碩，組織會有腫脹的情形，槍傷多也會有感染的風險，將再觀察1、2天，狀況許可後就會轉到普通病房。

(中時 )