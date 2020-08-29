蔡政府宣布明年起喜迎美豬、美牛來台！引起一片譁然，新北市長侯友宜今早出席淡水河祭、路祭法會，他呼籲，蔡總統說時空環境改變，但政府做出這麼重大決策，一定要溝通、傾聽人民聲音，強調新北市府也一定做好嚴格把關，守護市民的健康。
侯友宜表示，蔡總統說開放美豬、美牛進口的時空環境不一樣，但是到底哪個地方不一樣？為什麼要這麼做？政府有必要和全國民眾做詳細報告，他強調，最重要的是，政府一定要守護人民的健康，這點絕對毫無妥協的空間。
侯友宜指出，國內養豬、養牛產業將面臨很大衝擊與挑戰，對於這些反對意見政府要用心傾聽、做好完善配套措施，像是100億元的基金該怎麼分配、如何帶動產業，政府一定要說清楚，才能得到民眾的支持。
針對藍營若串聯縣市首長表態反對，被媒體問到新北是否跟進？侯友宜說，會先讓總統對來跟民眾報告，政府溝通、傾聽人民的聲音後，如果人民可以接受，能得到大家的支持，新北市府一定會和民意站在一起。
(中時 )
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