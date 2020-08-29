劉嫌購進「全自動焙茶專用乾燥機」將大麻加工乾燥後，販賣下游批發。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

台中警查獲1361株大麻植株、乾燥大麻及栽種等工具。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

台中市警局刑大偵一隊破獲種植大麻案，30歲劉姓男子在南投縣鹿谷地區，利用自家農場種植大麻，因產量甚巨，劉嫌購進「全自動焙茶專用乾燥機」將大麻加工乾燥後，販賣下游批發，若流入市面價值恐逾6億，約供26萬人次吸食；警查獲1361株大麻植株、乾燥大麻及栽種等工具，涉案劉嫌依毒品危害防制條例移送並聲押獲准。

警方指出，劉男僅高中學歷，有詐欺前科，其父親是茶農，卻利用自家農場種植薑及農產品間混種大麻，企圖掩人耳目，用烘乾茶葉的設備烘製乾燥大麻。劉嫌利用「扦插法」，將大麻的枝條剪下，扦插於濕潤栽培土，發根之後移植培養，包括，自宅的3樓樓頂、鐵皮屋與茶園農場內都種植大麻。

據了解，警方查獲787株大麻活體及種植器具1批，但劉嫌已聞風逃逸，最後至市警第五分局投案，又查獲他逃亡前攜帶的大麻活株574株，共查獲大麻1361株，警方估算，查獲大麻1361株，以單株乾燥產量300公克計算，劉嫌販賣給下游批發價每公克約800元，不法獲利計預估3．2億元，如若不慎流入市面，不法所得市值恐超過6億元。

警方指出，7月執行「安居專案」，逮捕西屯區1名販售大麻的藥腳，循線追查高雄的藥頭，並溯源追查劉嫌栽種大麻販售，連破5關查獲最上層自行栽種大麻之劉姓主嫌。有資深刑警說，台中警方這次破獲大麻1361株，可能是國內治安史上查獲大麻植株最大宗的刑案。

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(中時 )